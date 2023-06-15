"The Flash" ekibinden Tom Cruise itirafı: 15 dakika boyunca filmi övdü

"BU ÇOK İYİ HİSSETTİRDİ"

Barbara Muschietti ise "Tom Cruise bizi aradı. 15 dakika boyunca Andy'yi övmesi, filmi övmesi... Bu çok iyi hissettiriyor çünkü bu filmleri yapmak için gerçekten çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.