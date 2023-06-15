"The Flash" ekibinden Tom Cruise itirafı: 15 dakika boyunca filmi övdü
Tom Cruise'un geçtiğimiz aylarda "The Flash" filmini vizyona girmeden izleyen ve çok beğendiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili filmin yönetmeni Andy Muschietti ve yapımcısı Barbara Muschietti'den doğrulama geldi.
Şimdilerde "Top Gun: Maverick" filmiyle gündemde olan Tom Cruise'un geçtiğimiz aylarda Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav ile görüşüp "The Flash" filminin bir kopyasını izlediği iddia edilmişti.
Cruise'un "The Flash"tan çok etkilendiği ve filmin yönetmeni Andy Muschietti aradığı iddia edilmişti.