"The Flash" ekibinden Tom Cruise itirafı: 15 dakika boyunca filmi övdü

Tom Cruise'un geçtiğimiz aylarda "The Flash" filmini vizyona girmeden izleyen ve çok beğendiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili filmin yönetmeni Andy Muschietti ve yapımcısı Barbara Muschietti'den doğrulama geldi.

"The Flash" ekibinden Tom Cruise itirafı: 15 dakika boyunca filmi övdü - 1

Şimdilerde "Top Gun: Maverick" filmiyle gündemde olan Tom Cruise'un geçtiğimiz aylarda Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav ile görüşüp "The Flash" filminin bir kopyasını izlediği iddia edilmişti.

Cruise'un "The Flash"tan çok etkilendiği ve filmin yönetmeni Andy Muschietti aradığı iddia edilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

"The Flash" ekibinden Tom Cruise itirafı: 15 dakika boyunca filmi övdü - 2

ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Filme övgüler yağdıran Tom Cruise'un "Bir filmde istediğiniz her şey var. Şu anda ihtiyacımız olan türden bir film" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.

"The Flash" ekibinden Tom Cruise itirafı: 15 dakika boyunca filmi övdü - 3

STEPHEN KING DE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Öte yandan Stephen King de filmi vizyon öncesi izlemiş ve Twitter hesabından The Flash ile ilgili "Bu özel. İçten, eğlenceli ve göz kamaştırıcı. Onu sevdim" şeklinde yorum yapmıştı.

"The Flash" ekibinden Tom Cruise itirafı: 15 dakika boyunca filmi övdü - 4

Bundan aylar sonra "The Flash" filminin yönetmeni Andy Muschietti ve yapımcısı Barbara Muschietti, Total Film dergisi ile yaptıkları röportajda Cruise'un telefon görüşmesini doğruladı.

"The Flash" ekibinden Tom Cruise itirafı: 15 dakika boyunca filmi övdü - 5

"DAHA FAZLA GÜVEN DUYDUK"

Andy Muschietti, King ve Cruise'dan yayın öncesi övgü almakla ilgili olarak "Aslında yaptığımız şeye daha fazla güven duyduk, çünkü Cruise ve King izlediğinde film bitmişti" dedi.

"The Flash" ekibinden Tom Cruise itirafı: 15 dakika boyunca filmi övdü - 6

"BU ÇOK İYİ HİSSETTİRDİ"

Barbara Muschietti ise "Tom Cruise bizi aradı. 15 dakika boyunca Andy'yi övmesi, filmi övmesi... Bu çok iyi hissettiriyor çünkü bu filmleri yapmak için gerçekten çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"The Flash" ekibinden Tom Cruise itirafı: 15 dakika boyunca filmi övdü - 7

DC evreninde köklü değişiklikler yaşatacak olan "The Flash" filmi, çizgi romanlardaki en beğenilen hikayelerden olan Flashpoin’i beyaz perdeye taşıyor. Filmin kadrosunda ise Ezra Miller, Michael Keaton ve Ben Affleck yer alıyor.

"The Flash" filmi, 16 Haziran'da sinemalarda olacak.

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