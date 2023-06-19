The Flash gişede beklentinin altında kaldı (16-18 Haziran ABD gişe rakamları)

Yönetmenliğini Andy Muschietti’nin yaptığı, senaryosunu Christina Hodson’ın kaleme aldığı "The Flash", vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesine yerleşti. Annesinin ölümünü engellemek için zamanda geriye giden Barry’nin başından geçenleri konu alan film, 55 milyon dolar hasılat ile beklentinin altında kaldı. İşte 16-18 Haziran haftası ABD'de en çok izlenen filmler ve elde ettikleri gişe rakamları...

The Flash gişede beklentinin altında kaldı (16-18 Haziran ABD gişe rakamları) - 1

10. Asteroit Şehir

790 bin dolar

N-LIFE HABERLERİ

The Flash gişede beklentinin altında kaldı (16-18 Haziran ABD gişe rakamları) - 2

9. Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X)

2 milyon dolar

The Flash gişede beklentinin altında kaldı (16-18 Haziran ABD gişe rakamları) - 3

8. The Boogeyman

3,8 milyon dolar

The Flash gişede beklentinin altında kaldı (16-18 Haziran ABD gişe rakamları) - 4

7. Galaksinin Koruyucuları 3

5 milyon dolar

The Flash gişede beklentinin altında kaldı (16-18 Haziran ABD gişe rakamları) - 5

6. The Blackening 

6 milyon dolar

The Flash gişede beklentinin altında kaldı (16-18 Haziran ABD gişe rakamları) - 6

5. Küçük Deniz Kızı

11, 6 milyon dolar

The Flash gişede beklentinin altında kaldı (16-18 Haziran ABD gişe rakamları) - 7

4. Transformers: Canavarların Yükselişi

20 milyon dolar

The Flash gişede beklentinin altında kaldı (16-18 Haziran ABD gişe rakamları) - 8

3. Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş

27,8 milyon dolar

The Flash gişede beklentinin altında kaldı (16-18 Haziran ABD gişe rakamları) - 9

2. Elemental 

29,5 milyon dolar

The Flash gişede beklentinin altında kaldı (16-18 Haziran ABD gişe rakamları) - 10

1. The Flash

55,1 milyon dolar

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