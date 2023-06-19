The Flash gişede beklentinin altında kaldı (16-18 Haziran ABD gişe rakamları)
Yönetmenliğini Andy Muschietti’nin yaptığı, senaryosunu Christina Hodson’ın kaleme aldığı "The Flash", vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesine yerleşti. Annesinin ölümünü engellemek için zamanda geriye giden Barry’nin başından geçenleri konu alan film, 55 milyon dolar hasılat ile beklentinin altında kaldı. İşte 16-18 Haziran haftası ABD'de en çok izlenen filmler ve elde ettikleri gişe rakamları...
10. Asteroit Şehir
790 bin dolar