"The Idol" dizisi eleştirilerin odağında: "Kim yazdıysa istifa etmeli"

"Bu aksan da ne böyle Hank Azaria?" diyerek tepkisini belli eden sosyal medya kullanıcısının yanı sıra diziyi gülünç bulanlar, "Yani The Idol'ın komik olması mı gerekiyor? Çünkü şu ana kadar dramdan ziyade karanlık bir hiciv gibi" gibi yorumlar yaptı.