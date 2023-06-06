"The Idol" dizisi eleştirilerin odağında: "Kim yazdıysa istifa etmeli"

Dünya prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapılan Sam Levinson imzalı "The Idol" dizisinin kadrosunda The Weeknd (Abel Tesfaye), Lily-Rose Depp, Jennie Ruby Jane, Troye Sivan, Moses Sumney, Rachel Sennott, Hari Nef, Da’Vine Joy Randolph, Hank Azaria ve Sophie Mudd gibi isimler yer alıyor.
Son turnesinde sinir krizi geçiren şarkıcı Jocelyn'i merkeze alan dizi, dün akşam ilk kez izleyiciyle buluştu.
Bir Twitter kullanıcısı, "Bu diziyi kim yazdıysa derhal kovulmalı #TheIdol" yorumunu yaparken, bazı izleyiciler de Lily-Rose Depp'in canlandırdığı "Jocelyn" karakterinin menajerini canlandıran Hank Azaria'ya odaklandı.
"Bu aksan da ne böyle Hank Azaria?" diyerek tepkisini belli eden sosyal medya kullanıcısının yanı sıra diziyi gülünç bulanlar, "Yani The Idol'ın komik olması mı gerekiyor? Çünkü şu ana kadar dramdan ziyade karanlık bir hiciv gibi" gibi yorumlar yaptı.
Rolling Stone ise diziyle ilgili "duyduğunuzdan çok daha toksik ve çok daha kötü" ve "şov dünyası iğrençliği portresi" ifadelerini kullandı.
Başroldeki Lily Rose Depp, E! News'a yaptığı açıklamada The Idol'ın yaratıcısı Sam Levinson'ı ve dizideki çıplak sahneleri savunmuştu. Johnny Depp ve Vanessa Paradis'in kızları Depp, yönetmenin kendisine destek verdiğini ve saygı duyduğunu ifade etmişti.
Ünlü isim, "Sam, pek çok nedenden ötürü, şimdiye kadar çalıştığım en iyi yönetmen. Yaratıcı bir alanda hiç bu kadar desteklendiğimi ya da saygı gördüğümü, fikirlerime bu kadar değer verildiğini hissetmemiştim" demişti.