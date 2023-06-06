"The Idol" dizisi eleştirilerin odağında: "Kim yazdıysa istifa etmeli"

The Weeknd ve Lily-Rose Depp'in başrolleri paylaştığı "The Idol" dizisi, dün ilk kez yayınlandı. Yapım hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından yerden yere vuruldu.

"The Idol" dizisi eleştirilerin odağında: "Kim yazdıysa istifa etmeli" - 1

Dünya prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapılan  Sam Levinson imzalı "The Idol" dizisinin kadrosunda The Weeknd (Abel Tesfaye), Lily-Rose Depp,  Jennie Ruby Jane, Troye Sivan, Moses Sumney, Rachel Sennott, Hari Nef, Da’Vine Joy Randolph, Hank Azaria ve Sophie Mudd gibi isimler yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

"The Idol" dizisi eleştirilerin odağında: "Kim yazdıysa istifa etmeli" - 2

İZLEYİCİLER İSYAN ETTİ

Son turnesinde sinir krizi geçiren şarkıcı Jocelyn'i merkeze alan dizi, dün akşam ilk kez izleyiciyle buluştu.

Bir Twitter kullanıcısı, "Bu diziyi kim yazdıysa derhal kovulmalı #TheIdol" yorumunu yaparken, bazı izleyiciler de Lily-Rose Depp'in canlandırdığı "Jocelyn" karakterinin menajerini canlandıran Hank Azaria'ya odaklandı.

"The Idol" dizisi eleştirilerin odağında: "Kim yazdıysa istifa etmeli" - 3

"Bu aksan da ne böyle Hank Azaria?" diyerek tepkisini belli eden sosyal medya kullanıcısının yanı sıra diziyi gülünç bulanlar, "Yani The Idol'ın komik olması mı gerekiyor? Çünkü şu ana kadar dramdan ziyade karanlık bir hiciv gibi" gibi yorumlar yaptı.

"The Idol" dizisi eleştirilerin odağında: "Kim yazdıysa istifa etmeli" - 4

"TOKSİK VE ÇOK DAHA KÖTÜ"

Rolling Stone ise diziyle ilgili "duyduğunuzdan çok daha toksik ve çok daha kötü" ve "şov dünyası iğrençliği portresi" ifadelerini kullandı.

"The Idol" dizisi eleştirilerin odağında: "Kim yazdıysa istifa etmeli" - 5

Başroldeki Lily Rose Depp, E! News'a yaptığı açıklamada The Idol'ın yaratıcısı Sam Levinson'ı ve dizideki çıplak sahneleri savunmuştu. Johnny Depp ve Vanessa Paradis'in kızları Depp, yönetmenin kendisine destek verdiğini ve saygı duyduğunu ifade etmişti.

"The Idol" dizisi eleştirilerin odağında: "Kim yazdıysa istifa etmeli" - 6

Ünlü isim, "Sam, pek çok nedenden ötürü, şimdiye kadar çalıştığım en iyi yönetmen. Yaratıcı bir alanda hiç bu kadar desteklendiğimi ya da saygı gördüğümü, fikirlerime bu kadar değer verildiğini hissetmemiştim" demişti.

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