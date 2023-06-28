The Truman Show'un senaristi: Devamı için bir dizi ya da müzikal olabilir

Yönetmen koltuğunda Peter Weir'in oturduğu, başrolünde Jim Carrey'nin yer aldığı "The Truman Show" filmi herkesi kendine hayran bırakmıştı. Filmin 25. yıl dönümünde senarist Andrew Niccol, devamının bir dizi olabileceğini ifade etti.

The Truman Show'un senaristi: Devamı için bir dizi ya da müzikal olabilir - 1

Gerçek bir sette yaşayan ve etrafındaki insanların şovun oyuncuları olarak görev yaptığından habersiz bir adamın hayatını anlatan 1998 yapımı "The Truman Show" sinemanın klasikleri arasına girmeyi başardı.

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The Truman Show'un senaristi: Devamı için bir dizi ya da müzikal olabilir - 2

Peter Weir'in yönettiği ve başroldeki Jim Carrey'ye Laura Linney, Ed Harris ve Natascha McElhone'un eşlik ettiği film üç dalda Oscar adaylığı kazanmıştı.

Peter Weir'in "En İyi Yönetmen" dalında Oscar adaylığı kazandığı film, Jim Carrey'ye de Altın Küre kazandırmıştı 

The Truman Show'un senaristi: Devamı için bir dizi ya da müzikal olabilir - 3

Filmde, dünyaya geldiği ilk günden beri yaşamak zorunda bırakıldığı korkunç yalanı öğrenen Truman, son selamını verdikten sonra bu dünyayı terk etmeye karar veriyordu.

The Truman Show'un senaristi: Devamı için bir dizi ya da müzikal olabilir - 4

The Truman Show'un yazarı Andrew Niccol, Truman gökyüzüne doğru yürüdükten sonra yaşananlara odaklanan bir televizyon dizisi yapmak istediğini açıkladı.

The Truman Show'un senaristi: Devamı için bir dizi ya da müzikal olabilir - 5

Oscar adayı yazar, Screen Rant'a verdiği röportajda, 25. yıldönümünü kutlayan klasikleşmiş film hakkında konuştu.

Ünlü isim, "İster inanın ister inanmayın bir müzikal ya da bir dizi yapmaktan bahsediliyor. Farklı bir sanat formu olduğunda, bunun orijinalinden bir şey götürdüğünü düşünmüyorum" dedi.

The Truman Show'un senaristi: Devamı için bir dizi ya da müzikal olabilir - 6

Kült filmin dizi versiyonunda, Truman gökyüzünde yürüdükten sonra olacakları görmenin eğlenceli olabileceğini düşündüğünü söyleyen 59 yaşındaki Niccol, şu ifadeleri kullandı:

Birden fazla kanalı olan ve hepsinde de dizide doğan birinin başrolde olduğu bir ağ olacağını hayal ediyorum.

The Truman Show'un senaristi: Devamı için bir dizi ya da müzikal olabilir - 7

Andrew Niccol yapıma Truman'ın hikayesinden tamamen uzaklaşarak devam etmeyi planlıyor. Ancak ünlü senaristin fikrinin hayata geçip geçmeyeceğine dair şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor.

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