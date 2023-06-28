The Truman Show'un senaristi: Devamı için bir dizi ya da müzikal olabilir

Oscar adayı yazar, Screen Rant'a verdiği röportajda, 25. yıldönümünü kutlayan klasikleşmiş film hakkında konuştu.



Ünlü isim, "İster inanın ister inanmayın bir müzikal ya da bir dizi yapmaktan bahsediliyor. Farklı bir sanat formu olduğunda, bunun orijinalinden bir şey götürdüğünü düşünmüyorum" dedi.