The Truman Show'un senaristi: Devamı için bir dizi ya da müzikal olabilir
Yönetmen koltuğunda Peter Weir'in oturduğu, başrolünde Jim Carrey'nin yer aldığı "The Truman Show" filmi herkesi kendine hayran bırakmıştı. Filmin 25. yıl dönümünde senarist Andrew Niccol, devamının bir dizi olabileceğini ifade etti.
Gerçek bir sette yaşayan ve etrafındaki insanların şovun oyuncuları olarak görev yaptığından habersiz bir adamın hayatını anlatan 1998 yapımı "The Truman Show" sinemanın klasikleri arasına girmeyi başardı.