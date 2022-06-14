Thor: Love and Thunder'dan yeni karakter posterleri yayınlandı

Haberler - ntv.com.tr | 14.06.2022 - 16:38 - Son Güncelleme : 14.06.2022 - 17:15
Marvel sinema evreninin yeni filmi Thor: Love and Thunder filminin karakter posterleri yayınlandı.
Chris Hemsworth’un Thor rolünde geri döneceği seriye kötü adam rolünde Christian Bale dahil oldu. İngiliz oyuncu, film için tanınmaz hale geldi.
Thor ve Thor: The Dark World filmlerinde Thor’un sevgilisi Jane rolünde yer alan Natalie Portman seriye kadın Thor olarak geri dönüyor.
Tessa Thompson, Valkyrie rolünde seriye geri dönen karakterlerden.
Russel Crowe, Zeus rolünde seriye dahil oluyor.
Filmin yönetmeni Taika Waititi’nin canlandırdığı Korg karakteri.
İşte 8 Temmuz'da vizyona girecek olan Thor: Love and Thunder filminden yayınlanan posterler...