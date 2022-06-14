Thor: Love and Thunder'dan yeni karakter posterleri yayınlandı

Haberler - ntv.com.tr | 14.06.2022 - 16:38 - Son Güncelleme : 14.06.2022 - 17:15

Başrollerinde Chris Hemsworth ve Natalie Portman'ın yer aldığı yeni Thor: Love and Thunder filminin karakter posterleri yayınlandı.

Thor: Love and Thunder'dan yeni karakter posterleri yayınlandı - 1

sinema evreninin yeni filmi Thor: Love and Thunder filminin karakter posterleri yayınlandı.

Thor: Love and Thunder'dan yeni karakter posterleri yayınlandı - 2

Chris Hemsworth’un Thor rolünde geri döneceği seriye kötü adam rolünde Christian Bale dahil oldu. İngiliz oyuncu, film için tanınmaz hale geldi.

Thor: Love and Thunder'dan yeni karakter posterleri yayınlandı - 3

Thor ve Thor: The Dark World filmlerinde Thor’un sevgilisi Jane rolünde yer alan Natalie Portman seriye kadın Thor olarak geri dönüyor.

Thor: Love and Thunder'dan yeni karakter posterleri yayınlandı - 4

Tessa Thompson, Valkyrie rolünde seriye geri dönen karakterlerden.

Thor: Love and Thunder'dan yeni karakter posterleri yayınlandı - 5

Russel Crowe, Zeus rolünde seriye dahil oluyor.

Thor: Love and Thunder'dan yeni karakter posterleri yayınlandı - 6

Filmin yönetmeni Taika Waititi’nin canlandırdığı Korg karakteri.

İşte 8 Temmuz'da vizyona girecek olan Thor: Love and Thunder filminden yayınlanan posterler...

Thor: Love and Thunder'dan yeni karakter posterleri yayınlandı - 7
Thor: Love and Thunder'dan yeni karakter posterleri yayınlandı - 8
Thor: Love and Thunder'dan yeni karakter posterleri yayınlandı - 9
Thor: Love and Thunder'dan yeni karakter posterleri yayınlandı - 10

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