Thor ve Star Wars yıldızı Ray Stevenson hayatını kaybetti

Rome, Vikings ve Dexter gibi diziler ile tanınan, yeni çekilen Star Wars dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ve Thor filmiyle hafızalara kazınan Ray Stevenson, 58 yaşında hayata veda etti.

Thor ve Star Wars yıldızı Ray Stevenson hayatını kaybetti - 1

"Rome", "Vikings" ve "Dexter" gibi dizilerde rol alan, "Thor" filmiyle tanınan Kuzey İrlandalı aktör Ray Stevenson, 58 yaşında hayatını kaybetti.

"Cassino in Ischia" filminin çekimi için bulunduğu İtalya’da fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşama veda eden oyuncunun ölümü büyük üzüntü yarattı. 

N-LIFE HABERLERİ

Thor ve Star Wars yıldızı Ray Stevenson hayatını kaybetti - 2

59 YAŞINA GİRECEKTİ

Stevenson'ın ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 

Stevenson, ölümünden dört gün sonra 59 yaşına girecekti.

Thor ve Star Wars yıldızı Ray Stevenson hayatını kaybetti - 3

MALKOVICH'İ İZLEDİ, OYUNCU OLDU

24 Mayıs 1964'te Kuzey İrlanda'da doğan Stevenson, sekiz yaşında İngiltere'ye taşındı. John Malkovich'i Londra'da bir oyunda izledikten sonra oyuncu olmaya karar verdi. Bristol Old Vic Theatre School'da eğitim gördü. 

"Rome" dizisi ile ilk çıkışına yakalarken, 2004 yılı yapımı King Arthur'daki rolüyle hafızalara kazındı. Stevenson, 2008 yılında vizyona giren "Punisher: War Zone" filminde "Punisher" karakterini canlandırdı. Ayrıca Stevenson, 2008 yapımı "Outpost" (Sığınak) filminde DC rolünü, 2011 yılında ise "İrlandalıyı Öldür" filminde "Danny Greene" karakterini canlandırdı.

Thor ve Star Wars yıldızı Ray Stevenson hayatını kaybetti - 4

STAR WARS DİZİSİNDE ROL ALDI

Stevenson, "Thor" filmi ve "Divergent" dizisindeki rollerinin yanı sıra "Band of Gold", "Peak Practice" ve "Murphy’s Law" gibi birçok İngiltere yapımı televizyon dizisinde rol aldı.

Stevenson, "Star Wars: Ashoka" adıyla çekilen Star Wars dizisinde Baylan Skoll karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyordu.

Stevenson'ın oyuncu Ruth Gemmel ile evliliği sekiz yıl sürdü. 

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