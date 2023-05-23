Thor ve Star Wars yıldızı Ray Stevenson hayatını kaybetti

STAR WARS DİZİSİNDE ROL ALDI

Stevenson, "Thor" filmi ve "Divergent" dizisindeki rollerinin yanı sıra "Band of Gold", "Peak Practice" ve "Murphy’s Law" gibi birçok İngiltere yapımı televizyon dizisinde rol aldı.

Stevenson, "Star Wars: Ashoka" adıyla çekilen Star Wars dizisinde Baylan Skoll karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyordu.

Stevenson'ın oyuncu Ruth Gemmel ile evliliği sekiz yıl sürdü.