Thor’daki rolünden vazgeçen Lena Headey'e 1,5 milyon dolarlık dava

Haberler | 02.07.2022 - 10:51
Game of Thrones, Wizards ve 9 Bullets gibi projelerde rol alan Lena Headey, 'Thor: Love and Thunder'daki rolünden vazgeçince eski ajansıyla davalık oldu.
Variety’nin haberine göre; Ünlü oyuncunun eski ajansı, yer aldığı sahneler son düzenlemede kesilen oyuncunun Thor’daki rolü dahil olmak üzere üç projesinden kendilerine komisyon ödemediği için dava açtı.
Ajans, Lena’nın Thor: Love and Thunder’dan aldığı ücretin yüzde 7’sine eşdeğer olan komisyonu alamadığını iddia ediyor.
Ajans ayrıca 9 Bullets filmindeki rolünden dolayı oyuncudan 300 bin dolar ve drama dizisi Rita için 650 bin dolar daha talep ediyor.
Ünlü oyuncu iddialara itiraz ederken, kendisinin onlarla hiçbir zaman bir sözleşme imzalamadığını vurguluyor.