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Thor’daki rolünden vazgeçen Lena Headey'e 1,5 milyon dolarlık dava

Haberler | 02.07.2022 - 10:51

Yıldız oyuncu Lena Headey'e 'Thor: Love and Thunder'daki rolünden vazgeçtiği için 1,5 milyon dolarlık dava açıldı.

Thor’daki rolünden vazgeçen Lena Headey'e 1,5 milyon dolarlık dava - 1

Game of Thrones, Wizards ve 9 Bullets gibi projelerde rol alan Lena Headey, 'Thor: Love and Thunder'daki rolünden vazgeçince eski ajansıyla davalık oldu.

Thor’daki rolünden vazgeçen Lena Headey'e 1,5 milyon dolarlık dava - 2

Variety’nin haberine göre; Ünlü oyuncunun eski ajansı, yer aldığı sahneler son düzenlemede kesilen oyuncunun Thor’daki rolü dahil olmak üzere üç projesinden kendilerine komisyon ödemediği için dava açtı.

Thor’daki rolünden vazgeçen Lena Headey'e 1,5 milyon dolarlık dava - 3

Ajans, Lena’nın Thor: Love and Thunder’dan aldığı ücretin yüzde 7’sine eşdeğer olan komisyonu alamadığını iddia ediyor.

Thor’daki rolünden vazgeçen Lena Headey'e 1,5 milyon dolarlık dava - 4

Ajans ayrıca 9 Bullets filmindeki rolünden dolayı oyuncudan 300 bin dolar ve drama dizisi Rita için 650 bin dolar daha talep ediyor.

Thor’daki rolünden vazgeçen Lena Headey'e 1,5 milyon dolarlık dava - 5

Ünlü oyuncu iddialara itiraz ederken, kendisinin onlarla hiçbir zaman bir sözleşme imzalamadığını vurguluyor.

N-LIFE HABERLERİ

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