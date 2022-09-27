TikTok uygulaması müzik trendlerini nasıl etkiliyor?

Bizi her gün yeni kavram ve trendlerle tanıştıran sosyal medya platformu TikTok, müzik dünyasının değişen dinamiklerinde büyük rol oynuyor. Her ne kadar sosyal medyanın olumsuz etkileri sık sık gündeme gelse de TikTok'un müzik listeleri üzerindeki etkisi giderek artmaya başladı.
Variety’nin sosyal medya uygulamaları üzerine hazırladığı verilerde, TikTok’un Facebook ve Instagram’dan sonra dünyada en çok kullanılan uygulama olduğunu ortaya çıktı. 15-29 yaş aralığındaki bireylerin yüzde 51’i TikTok kullanıyor. Yaş arttıkça TikTok kullanıcı sayısında azalma görülmesi ise en çok genç neslin TikTok’u kullandığını gösteriyor.
Dünyada en çok kullanılan uygulamalar sırasıyla Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest, Snapchat, LinkedIn, Discord ve Reddit.
TikTok’ta kullanılan müzikli kısa klipler, müzik sektörü için önemli bir kaynak. Z kuşağı kullanıcılarının yüzde 79’u müzik dünyasına dair haber almak için kısa klipleri izlemeyi tercih ediyor. Aynı grubun yüzde 59’u benzer şekilde yeni çıkan müzikleri de kısa klipler halinde izlemeyi tercih ediyor. Y kuşağında ise bu rakam yüzde 28’e düşüyor.
Müzik şirketlerinin verilerine bakıldığında ise viral olan TikTok videolarında kullanılan şarkıların izlenme ve dinlenme rakamlarında ciddi bir artık görülüyor.
Örneğin, 2018 yılında Summer Walker’ın piyasaya çıkardığı “Karma” şarkısı, 2022 yılının başlarında ortalama 300 bin indirmeye ulaşmıştı. Ancak TikTok videolarında kullanılmaya başlanan şarkı, 4,1 milyon kere indirildi. Özetle 4 yıllık bir şarkı, asıl potansiyeline TikTok sayesinde ulaşmış oldu.
Elde edilen verilere göre, müzik sektöründe etkin bir rol oynayan TikTok’ta hangi şarkının popüler olacağını veya popüler bir şarkının milyonlarca izlenmeye ulaşıp ulaşmayacağını kestirmek mümkün değil.
Ancak TikTok'u aktif olarak kulanan genç kullanıcıların başlattıkları trendlerle müzik dünyasına yön verdiği su götürmez bir gerçek.