TikTok uygulaması müzik trendlerini nasıl etkiliyor?

TİKTOK 3. SIRADA

Variety’nin sosyal medya uygulamaları üzerine hazırladığı verilerde, TikTok’un Facebook ve Instagram’dan sonra dünyada en çok kullanılan uygulama olduğunu ortaya çıktı. 15-29 yaş aralığındaki bireylerin yüzde 51’i TikTok kullanıyor. Yaş arttıkça TikTok kullanıcı sayısında azalma görülmesi ise en çok genç neslin TikTok’u kullandığını gösteriyor.

Dünyada en çok kullanılan uygulamalar sırasıyla Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest, Snapchat, LinkedIn, Discord ve Reddit.