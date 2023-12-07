TikTok'ta yılın en popüler şarkıcıları

TikTok, müzil, komedi, dans, eğitim gib farklı türlerde on beş saniye ile üç dakika arasında değişen çeşitli kısa biçimli videolar yapmak için kullanılan bir sosyal medya platformu olarak dünya çapında çok yaygın kullanılıyor.

Ocak 2022 itibarıyla, TikTok dünya çapında 2,2 milyardan fazla mobil indirmeyi aştı. Türkiye'de çok popüler olan bu platform, Doğu Asya, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gibi farklı coğrafyalarda da yaygın kullanılıyor.

TikTok, 2023 yılı sona ererken en popüler 10 şarkıcı ve şarkıyı listeledi.