TikTok'ta yılın en popüler şarkıcıları

Video paylaşım uygulaması TikTok, yılın en büyük yıldızları ve şarkılarını açıkladı. Yaygın sosyal medya platformunda kullanılan 10 şarkıcı ve şarkıyı listeledi. İşte dünya çapında en popüler şarkılar...

TikTok'ta yılın en popüler şarkıcıları - 1

TikTok, müzil, komedi, dans, eğitim gib farklı türlerde on beş saniye ile üç dakika arasında değişen çeşitli kısa biçimli videolar yapmak için kullanılan bir sosyal medya platformu olarak dünya çapında çok yaygın kullanılıyor. 

Ocak 2022 itibarıyla, TikTok dünya çapında 2,2 milyardan fazla mobil indirmeyi aştı. Türkiye'de çok popüler olan bu platform, Doğu Asya, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gibi farklı coğrafyalarda da yaygın kullanılıyor. 

TikTok, 2023 yılı sona ererken en popüler 10 şarkıcı ve şarkıyı listeledi. 

N-LIFE HABERLERİ

TikTok'ta yılın en popüler şarkıcıları - 2

10. “Cruel Summer” - Taylor Swift

TikTok'ta yılın en popüler şarkıcıları - 3

9. “Makeba” - Jain

TikTok'ta yılın en popüler şarkıcıları - 4

8. “In Ha Mood” - Ice Spice

TikTok'ta yılın en popüler şarkıcıları - 5

7. “Peaches & Eggplants (feat. 21 Savage)” - Young Nudy

TikTok'ta yılın en popüler şarkıcıları - 6

6. “Bounce When She Walk” - Ohboyprince

TikTok'ta yılın en popüler şarkıcıları - 7

5. “Boy’s a Liar Pt. 2” - PinkPantheress & Ice Spice

TikTok'ta yılın en popüler şarkıcıları - 8

4. “Favorite Song - Sped Up” - Toosii

TikTok'ta yılın en popüler şarkıcıları - 9

3. “Her Way” - PARTYNEXTDOOR

TikTok'ta yılın en popüler şarkıcıları - 10

2. “Cupid - Twin Ver - Sped Up Version” - FIFTY FIFTY

TikTok'ta yılın en popüler şarkıcıları - 11

1. “Collide (more sped up)” - Justine Skye

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