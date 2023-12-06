Time açıkladı: Taylor Swift Yılın Kişisi seçildi

Time dergisi, 2023 Yılın Kişisi (Person of the Year) olarak Taylor Swift'i ilan etti. Swift, gerek yıla damgasını vuran turnesi, gerekse de art arda rekor haberleriyle gündemden düşmedi.

Time açıkladı: Taylor Swift Yılın Kişisi seçildi - 1

Taylor Swift, Yılın Kişisi seçildi. Time dergisi, her yıl olduğu gibi, tüm yıla damgasını vuran ismi kapağına taşıdı. 

Time, 2023 Yılın Kişisi seçimini yaparken, seçilen kişi, grup ya da konseptin iyi, kötü ya da güçlü olmak zorunda olmadığını, etkisinin yansımasına bakıldığını açıkladı.

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Time açıkladı: Taylor Swift Yılın Kişisi seçildi - 2

Sam Jacobs, Time dergisine, "Çok sayıda kurumun başarısız olduğu bölünmüş bir dünyada, Taylor Swift sınırları aşmanın ve bir ışık kaynağı olmanın bir yolunu buldu" diye yazdı.

Jacobs ayrıca,"Bugün gezegende başka hiç kimse bu kadar çok insanı bu kadar iyi hareket ettiremez. Bu başarıyı elde etmek genellikle gezegenlerin hizalanmasına ve kadere bağladığımız bir şeydir, ancak yıldızlara çok fazla itibar etmek onun yeteneğini ve gücünü göz ardı etmek demektir" diye ekledi.

Time açıkladı: Taylor Swift Yılın Kişisi seçildi - 3

Amerikalı şarkıcı, "Bana bir taç verildi ve daha sonra geri alındı. 33 yaşımda bu ünvana layık görülmek kariyerimde büyük bir dönem noktası gibi hissediyorum" dedi.

Time açıkladı: Taylor Swift Yılın Kişisi seçildi - 4

Adını Elvis Presley, Michael Jackson ve Madonna müzik ikonlarının arasına yazdıran yıldız, 1 milyar dolarlık servetiyle de inanılmaz bir imparatorluk kurdu.

Time açıkladı: Taylor Swift Yılın Kişisi seçildi - 5

İkonik şarkıcı Stevie Nicks, Swift için "Bu yıl bir şeyler değişti. Swift'in yaptığı her hareketi konuşmak politika veya havadan bahsetmek gibi oldu. Dünyanın baş karakteri haline geldi" dedi.

Time açıkladı: Taylor Swift Yılın Kişisi seçildi - 6

ESKİ ŞARKILARI LİSTELERDE BİRİNCİ

Başarıları ve rekorları üst üste geldi. Eski albümlerini "Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden şarkıcı yeniden listelere girmeyi başardı. Yeniden kaydedilen 2014 tarihli albüm, şarkıcının en iyi albüm açılış rekorunu kırdı. "1989 (Taylor’s Version)" albümü, dinleyiciyle buluştuğu ilk haftada Billboard Top 200 listesinde 1. sıraya yerleşti.

Time açıkladı: Taylor Swift Yılın Kişisi seçildi - 7

Swift, 3,5 saatlik gösterisini Kuzey Amerika, Arjantin ve Brezilya'daki 23 şehirde 66 gösteriye taşıyan Eras adlı turnesiyle hareketli bir yıl geçirdi. Swift, dünyada adeta fenomen haline geldi.

Time açıkladı: Taylor Swift Yılın Kişisi seçildi - 8

Tayland, Macaristan, Şili gibi ülkelerden siyasetçilerin şarkıcının yarattığı ekonomik etki, "Taylor etkisi" olarak nitelendirildi.

"Taylor Swift" şehirler, sokaklara, stadyumlara isim oldu.

Time açıkladı: Taylor Swift Yılın Kişisi seçildi - 9

Eras adlı turnenin "Taylor Swift: The Eras Tour" adıyla turne fimine dönüşmüş hali sinemaları da ksaıp kavurdu. Sinemadaki Taylor Swift etkisi, dünya çapında 200 milyon dolar hasılat getirdi.

Film, sinema tarihinin en yüksek gişe rakamına ulaşan konser filmi oldu.

Time açıkladı: Taylor Swift Yılın Kişisi seçildi - 10

SAYESİNDE MAÇ İZLENMELERİ ARTTI

Kansas City Chief takımından futbolcu Travis Kelce ile aşk yaşamaya başlayan Swift, Kelce'nin maçlarının izlenmesini bile etkiledi. Amerika'nın en popüler sporu, daha da popüler oldu demek yanlış olmaz.

Time açıkladı: Taylor Swift Yılın Kişisi seçildi - 11
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