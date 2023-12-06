Time açıkladı: Taylor Swift Yılın Kişisi seçildi
Time dergisi, 2023 Yılın Kişisi (Person of the Year) olarak Taylor Swift'i ilan etti. Swift, gerek yıla damgasını vuran turnesi, gerekse de art arda rekor haberleriyle gündemden düşmedi.
Taylor Swift, Yılın Kişisi seçildi. Time dergisi, her yıl olduğu gibi, tüm yıla damgasını vuran ismi kapağına taşıdı.
Time, 2023 Yılın Kişisi seçimini yaparken, seçilen kişi, grup ya da konseptin iyi, kötü ya da güçlü olmak zorunda olmadığını, etkisinin yansımasına bakıldığını açıkladı.