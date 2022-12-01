Time dergisi 2022'nin en iyi dizilerini seçti

9. Made for Love

Otuzlu yaşlarında olan Hazel Green, her şeyi kontrol etmek isteyen teknoloji milyarderi Byron Gogol ile boğucu bir evliliğe hapsolmuştur. Kocasından kopmaya çalışan Hazel, bu sırada kocasının beynine onun her hareketini takip etmesini sağlayan devrim niteliğinde bir izleme cihazı yerleştirdiğini fark eder.