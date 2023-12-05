Time dergisi 2023 Yılın Kişisi finalistlerini açıkladı

Taylor Swift'in dünya çapında dev stadyumları doldurarak küresel bir müzik ikonu olarak ortaya çıkışı göz önüne alındığında, bu seçeneklerden herhangi birine karşı çıkmak zor. Barbie filminin başarısı ve klasik oyuncağı bir sinema başarısına dönüştürücü yaklaşımı ya da Hollywood'un işçi sendikalarının bu yıl sektörü dönüştürmede yarattığı etki yadsınamaz.