Time dergisi 2023 Yılın Kişisi finalistlerini açıkladı

Time dergisi, 2023 yılı sonunda kapağına taşıyacağı "Yılın Kişisi" için finalistleri açıkladı. Hollywood grevine imza atan oyuncular ve yazarlar, Barbie ve Taylor Swift öne çıkan üç seçenek oldu.

Time dergisi 2023 Yılın Kişisi finalistlerini açıkladı - 1

Time dergisi her yıl "Yılın Kişisi"ni seçiyor. 2023 Yılın Kişisi için kısa liste ortaya çıktı. Listede Hollywood'dan isimler birbirleriyle yarışıyor.

Dergi ve global medya markası, geleneksel Yılın Kişisi seçimi için finalistleri dün açıkladı. Yılın Kişisi, çarşamba günü açıklanacak.

Bu yılki finalistler arasında Hollywood grevine imza atan oyuncular ve yazarlar, Barbie filmi ve şarkıcı Taylor Swift öne çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Time dergisi 2023 Yılın Kişisi finalistlerini açıkladı - 2

Time, Yılın Kişisi'nin "kişi, grup ya da 12 ay boyunca dünyayı etkisi altına alan konsept" olabileceğini, seçilen kişi, grup ya da konseptin iyi, kötü ya da güçlü olmak zorunda olmadığını, etkisinin yansımasına bakıldığını açıkladı.

Time dergisi 2023 Yılın Kişisi finalistlerini açıkladı - 3

Taylor Swift'in dünya çapında dev stadyumları doldurarak küresel bir müzik ikonu olarak ortaya çıkışı göz önüne alındığında, bu seçeneklerden herhangi birine karşı çıkmak zor. Barbie filminin başarısı ve klasik oyuncağı bir sinema başarısına dönüştürücü yaklaşımı ya da Hollywood'un işçi sendikalarının bu yıl sektörü dönüştürmede yarattığı etki yadsınamaz.

Time dergisi 2023 Yılın Kişisi finalistlerini açıkladı - 4

2023 Yılın Kişisi için diğer adaylar OpenAI CEO'su Sam Altman, Kral III. Charles, ABD Merkez Bankası Başkan Jerome Powell, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Trump davası savcıları olarak açıklandı.

Time dergisi 2023 Yılın Kişisi finalistlerini açıkladı - 5

2022'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve "Ukrayna Ruhu" Yılın Kişisi olarak onurlandırılırken; 2021'de Elon Musk, Yılın Kişisi seçildi. ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris 2020'de derginin kapağına taşınmıştı.

Time dergisi, son yıllarda Yılın Kişisi'ne "Yılın Kahramanı", "Yılın Eğlence Dünyası Kişisi" ve "Yılın Yenilikçisi" gibi yeni kategoriler de ekledi.

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