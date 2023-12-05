Time dergisi 2023 Yılın Kişisi finalistlerini açıkladı
Time dergisi, 2023 yılı sonunda kapağına taşıyacağı "Yılın Kişisi" için finalistleri açıkladı. Hollywood grevine imza atan oyuncular ve yazarlar, Barbie ve Taylor Swift öne çıkan üç seçenek oldu.
Time dergisi her yıl "Yılın Kişisi"ni seçiyor. 2023 Yılın Kişisi için kısa liste ortaya çıktı. Listede Hollywood'dan isimler birbirleriyle yarışıyor.
Dergi ve global medya markası, geleneksel Yılın Kişisi seçimi için finalistleri dün açıkladı. Yılın Kişisi, çarşamba günü açıklanacak.
Bu yılki finalistler arasında Hollywood grevine imza atan oyuncular ve yazarlar, Barbie filmi ve şarkıcı Taylor Swift öne çıktı.