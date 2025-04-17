Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 insanını açıkladı

Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Listede dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra eğlence sektöründen pek çok isim yer alıyor. İşte 2025 yılının en etkili isimleri...

Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - 1

SANATÇILAR

Dünyanın en önemli dergilerinden Time Dergisi, 2025 yılının en etkili 100 kişisini duyurdu. Sanatçılar listesinde yer alan bazı isimler şöyle:

Ed Sheeran

Grammy ödüllü şarkıcı Ed Sheeran müzik sektöründeki başarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcı şu sıralar yeni albümünü müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - 2

Scarlett Johansson

Marriage Story, Lucy, Ghost in the Shell ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan oyuncu kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Güzellik markası da bulunan oyuncu bu yıl yönetmen koltuğuna da oturdu.

Listede yer alan diğer isimler şöyle: Daniel Dae Kim, Kristen Bell, Adam Scott, Rashida Jones, Diego Luna, Nicole Scherzinger, Kristen Wiig, Willy Chavarria, Danielle Deadwyler ve Hozier.

Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - 3

TİTANLAR

Blake Lively

Bizimle Başladı Bizimle Bitti'de başrolleri paylaşan Blake Lively ve Justin Baldoni arasındaki çekişmeli dava bu yılın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Oyuncu şu sıralar başrollerini Anna Kendrick ile palaştığı Küçük Bir Rica filminin devam filminde rol alacak.

Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - 4

Serena Williams

Spor dünyası en büyük efsanelerinden biri olan Serena Willams, Time dergisinin listesinde Titanlar kategorisinde yer aldı.

Listede yer alan diğer isimler ise şöyle:

Ed Bastian, Simone Biles, Doug McMillon, Miuccida Prada, Ted Sarandos, Lisa su, Mark Zuckerberg, Alex Karp, Bonnie Y. Chan, Jonathan Greenblatt.

Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - 5

İKONLAR

Demi Moore

Usta oyuncu Demi Moore, başrolünde yer aldığı "The Substance" (Cevher) filmiyle Oscar'a aday gösterildi. Oscar'ı Mikey Madison'a kaptırsa da birçok prestijli ödülün sahibi olan yıldız 2025'in en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - 6

Adrien Brody

İlk Oscar'ını Piyanist filmindeki rolüyle 29 yaşında alan Adrian Brody, "The Brutalist" filmiyle ikinci kez Oscar'a layık görüldü.

Ödülünü kabul ederken Brody "Oyunculuk çok kırılgan bir meslek. Kariyerinizde nerede olursanız olun, ne başardıysanız başarmış olun, hepsi kaybolabilir. Ve bence bu geceyi en özel kılan şey bunun farkındalığı. Ve sevdiğim işi yapmaya devam ettiğim için duyduğum minnettarlık" ifadelerini kullandı.

Listede Jalen Hurts, Gisele Pelicot, Hiroyuki Sanada, Bobbi Brown, Yoshiki ve Angeline Murimirwa gibi isimler yer alıyor.

Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - 7

LiDERLER

ABD Başkanı Donald Trump ve milyarder Elon Musk, Time Dergisi'nin en etkili 100 insanı listesinde Liderler kategorisinde yer aldı.

Keir Starmer, Claudia Sheinbaum, Muhammad Yunus, Maria Corina Machado, J.D. Vance, Megyn Kelly, Teresa Ribera, Robert F. Kennnedy Jr. ve Duma Boko gibi isimler de listede yer aldı.

Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - 8

YENİLİKÇİLER

Sunucu Nikki Glaser, rapçi Snoop Dog, yönetmen Jon M. Chu, Wendy Freeman, Mickalene Thomas, Josh Koskoff, Tim Cadogan, Richard Thompson ise Yenilikçiler listesinde.

Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 insanını açıkladı - 9

ÖNCÜLER

Rose, Andrew Forrest, Demis Hassabis, Robert Montgomery, Dario Amodei, Myles Smith, Julie Burkhart, Allison Sesso Öncüler listesinde yer aldı.

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