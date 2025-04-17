Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 insanını açıkladı
Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Listede dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra eğlence sektöründen pek çok isim yer alıyor. İşte 2025 yılının en etkili isimleri...
SANATÇILAR
Dünyanın en önemli dergilerinden Time Dergisi, 2025 yılının en etkili 100 kişisini duyurdu. Sanatçılar listesinde yer alan bazı isimler şöyle:
Ed Sheeran
Grammy ödüllü şarkıcı Ed Sheeran müzik sektöründeki başarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcı şu sıralar yeni albümünü müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.