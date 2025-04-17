Time Dergisi 2025 yılının en etkili 100 insanını açıkladı

Scarlett Johansson



Marriage Story, Lucy, Ghost in the Shell ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan oyuncu kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Güzellik markası da bulunan oyuncu bu yıl yönetmen koltuğuna da oturdu.

Listede yer alan diğer isimler şöyle: Daniel Dae Kim, Kristen Bell, Adam Scott, Rashida Jones, Diego Luna, Nicole Scherzinger, Kristen Wiig, Willy Chavarria, Danielle Deadwyler ve Hozier.