Time dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi 10 filmi

1. Babygirl

Hollywood'un usta oyuncularından Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği "Babygirl" filmi, New York'ta yaşayan üst düzey bir iş insanı olan Romy'nin, (Kidman) şirketin yeni stajyeri (Harris Dickinson) ile gizli bir ilişki yaşamasını konu alıyor.

Filmde Kidman'a Sophie Wilde, Antonio Banderas ve Jean Reno gibi isimler eşlik ediyor.

"BU FİLM ÇOK CÜRETKAR"

Vanity Fair dergisine konuşan Kidman "Bu film beyazperdede insanlarla birlikte izlemek için yapıldı. Ama bu film çok cüretkar. O kadar cesaretim olduğundan emin değilim" demişti.

Kidman "Daha önce bu tür filmler yaptım ama bu kadar da değildi" diyerek yeni filmini izlemeye cesaret edemediğini söyledi.