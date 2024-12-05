Time dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi 10 filmi

Time dergisi, 2024 yılında izleyiciyle buluşan en iyi filmleri açıkladı. Listede gişe rekortmenlerinden festival filmlerine birçok yapım yer alıyor. Listenin zirvesinde Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın "izlemeye cesaret edemediği" yeni filmi yer alıyor. İşte yılın en iyi filmleri...

Time dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi 10 filmi - 1

10. Dogman

Usta yönetmen Luc Besson'un yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu şöyle: Hayatın yaralarını saran bir çocuk, kurtuluşunu köpeklerinin sevgisinde bulur...

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Time dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi 10 filmi - 2

9.  Flow

Gints Zilbalodis'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, bir kedi, yuvası büyük bir sel nedeniyle harap olunca çeşitli türlerin yaşadığı bir teknede sığınak bulur ve farklılıklarına rağmen onlarla birlik olmak zorunda kalır.

Time dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi 10 filmi - 3

8.  Emilia Pérez

Cannes Film Festivali'nde Jacques Audiard imzalı filmin oyuncuları Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz, En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Meksika'da geçen filmde avukat Rita, beklenmedik bir teklif alır. Herkesin korktuğu bir kartel patronuna işinden emekli olmakta ve her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmekte yardım etmelidir.

Time dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi 10 filmi - 4

7. Green Border

Agnieszka Holland imzalı yapımda, Suriye'den gelen bir aile, Afganistan'dan gelen bir İngilizce öğretmeni ve bir sınır muhafızı, Polonya-Belarus sınırında bir araya geliyor.

Time dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi 10 filmi - 5

6. Hard Truths

Mike Leigh imzalı filmde Marianne Jean-Baptiste, Jo Martin ve Samantha Spiro gibi isimler yer alıyor.

Time dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi 10 filmi - 6

5.  A Complete Unknown

Leonardo DiCaprio, Tom Cruise ve Brad Pitt gibi isimlerin adımlarını takip eden Timothee Chalamet, şu sıralar Hollywood'un gözde oyuncusu.

Oyuncu, 1965 yılında ilk kez elektro gitarla performans sergilemeye başlayarak müzik dünyasını sarsan genç Bob Dylan'ı konu alan "A Complete Unknown" filminde başrolü üstleniyor.

Chalamet başarılı performansıyla Oscar yarışında yer alabilir. Amerikalı oyuncu, ilk Oscar ödülü için En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterilebilir.

Time dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi 10 filmi - 7

4. Anora

Sean Baker'ın yazıp yönettiği filmde Mikey Madison, Paul Weissman gibi isimler yer alıyor.

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde prestijli Altın Palmiye Ödülü, "Anora" filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın oldu.

Time dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi 10 filmi - 8

3.  The Seed of the Sacred Fig

Ödüllü İranlı film yapımcısı Muhammed Rasulof'n yeni filmi, Cannes Film Festivali'nde gösterilmişti.

Rasoulof, 2017 Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan A Man of Integrity filmi nedeniyle 2019 yılında bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Time dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi 10 filmi - 9

2. All We Imagine as Light

Payal Kapadia'nın yazıp yönettiği filmde hemşire olan Prabha'nın rutini, kocasından beklenmedik bir hediye aldığında bozulur. 

Time dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi 10 filmi - 10

1. Babygirl

Hollywood'un usta oyuncularından Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği "Babygirl" filmi, New York'ta yaşayan üst düzey bir iş insanı olan Romy'nin, (Kidman) şirketin yeni stajyeri (Harris Dickinson) ile gizli bir ilişki yaşamasını konu alıyor.

Filmde Kidman'a Sophie Wilde, Antonio Banderas ve Jean Reno gibi isimler eşlik ediyor.

"BU FİLM ÇOK CÜRETKAR"

Vanity Fair dergisine konuşan Kidman "Bu film beyazperdede insanlarla birlikte izlemek için yapıldı. Ama bu film çok cüretkar. O kadar cesaretim olduğundan emin değilim" demişti.

Kidman "Daha önce bu tür filmler yaptım ama bu kadar da değildi" diyerek yeni filmini izlemeye cesaret edemediğini söyledi. 

Time dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi 10 filmi - 11

Kidman, filmdeki bazı sahnelerin "tüm dünyanın görebileceği tarzda şeyler olmadığını" kabul etti.

Oyuncu "Bir oyuncu, bir kadın, bir insan olarak kendimi çok açıkta hissettim. 'Az önce ben ne yaptım? Nereye gittim? Ne yaptım? diyordum kendime" ifadelerini kullandı.

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