Time dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi 10 filmi
Time dergisi, 2024 yılında izleyiciyle buluşan en iyi filmleri açıkladı. Listede gişe rekortmenlerinden festival filmlerine birçok yapım yer alıyor. Listenin zirvesinde Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın "izlemeye cesaret edemediği" yeni filmi yer alıyor. İşte yılın en iyi filmleri...
10. Dogman
Usta yönetmen Luc Besson'un yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu şöyle: Hayatın yaralarını saran bir çocuk, kurtuluşunu köpeklerinin sevgisinde bulur...