Time dergisi Yılın İkonu ve Eğlence Dünyasında Yılın Kişisi'ni Asya'dan seçti: Michelle Yeoh ve Blackpink

2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulmuş Güney Koreli kız grubu Jisoo, Jennie, Lisa ve Rose olmak üzere dört kişiden oluşuyor. Ağustos 2016'da "Whistle" ve "Boombayah"ı içeren single albümleri Square One ile çıkış yapan Blackpink, 2019’da ise Ddu-Du Ddu-Du klibi 1 milyar izlenmeye ulaşan ilk K-pop klibi olarak tarihe geçti. Aynı sene YouTube’da 20 milyon takipçiye ulaşan grup, bu sayıya ulaşan ilk K-pop grubu oldu.

2020’de çıkan How You Like That şarkısı, ilk 24 saatte 86,4 milyon izlenmeyle YouTube’un en büyük müzik klibi Premier’i oldu.

Grubun üyelerinden Jennie ve Rosé ise çıkardıkları solo şarkılar ile ilgi topladılar. Jennie, 2018 tarihli SOLO müzik klibi ile en hızlı 100 milyon görüntülenmeye ulaşan K-pop kadın solo sanatçısı oldu.

Geçen yılın mart ayında On The Ground şarkısını içeren ‘R’ albümü ile solo çıkış yapan Rosé ise 24 saatte 41,6 izlenmeyle en çok izlenen solo K-pop sanatçısı olma rekorunu kırdı.