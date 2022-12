Time dergisi Yılın İkonu ve Eğlence Dünyasında Yılın Kişisi'ni Asya'dan seçti: Michelle Yeoh ve Blackpink

Yeoh ayrıca Galaksinin Koruyucuları 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2) ve Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) gibi Marvel filmlerinde de rol aldı.

Adını, 8 Nisan'da vizyona giren Her Şey Her Yerde Aynı Anda'yla (Everything Everywhere All at Once) bütün dünyaya duyuran Yeoh, filmdeki rolüyle Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu dalında favoriler arasında.