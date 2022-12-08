Time dergisi Yılın İkonu ve Eğlence Dünyasında Yılın Kişisi'ni Asya'dan seçti: Michelle Yeoh ve Blackpink

Çin asıllı Malezyalı Michelle Yeoh, Time dergisinin 2022'nin en etkileyici isimleri listesine 'Yılın İkonu' olarak dahil oldu.
Oyunculuk kariyerinde 40 yılı deviren 60 yaşındaki Yeoh, Hollywood'a adım atmadan önce Asya'da ünlendi. 1980'lerin sonu itibarıyla popüler Hong Kong aksiyon filmlerinde rol aldı. Yeoh, aksiyon sahnelerinde kendisinin oynamasıyla dikkat çekti.
1990'ların sonunda setlerden emekli olmayı ve çocuk yapmayı planladığını ancak Ucuz Roman'ın (Pulp Fiction) tanıtımı için 1995'te Hong Kong'a gelen Quentin Tarantino'yla görüştükten sonra fikrinin değiştiğini söyleyen oyuncu, ardından Hollywood'da James Bond serisinin 18. filmi Yarın Asla Ölmez (Tomorrow Never Dies), Kaplan ve Ejderha (Crouching Tiger, Hidden Dragon) ve Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı (The Mummy: Tomb of The Dragon) gibi filmlerle adını Hollywood'da duyurdu.
Yeoh ayrıca Galaksinin Koruyucuları 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2) ve Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) gibi Marvel filmlerinde de rol aldı.
Adını, 8 Nisan'da vizyona giren Her Şey Her Yerde Aynı Anda'yla (Everything Everywhere All at Once) bütün dünyaya duyuran Yeoh, filmdeki rolüyle Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu dalında favoriler arasında.
Time dergisine konuşan ve Hollywood'daki Asyalı ve Asyalı kadın klişelerine karşı kariyeri boyunca mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Yeoh, "Bu benim ırkımla ilgili olmamalıydı. Ancak bir savaş verdim. Denememe izin verilmeliydi" dedi.
Cate Blanchett, Olivia Colman ve Helen Mirren gibi Batılı oyuncularla aynı fırsatları olmadığını ve bu yüzden 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' filminde elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi.
Time ayrıca dünyaca ünlü K-pop grubu Blackpink'i 'Eğlence Dünyasında Yılın Kişisi' (Entertainer) olarak açıkladı.
Dergi, "Blackpink, her yerde, sadece kulaklıklarımızda değil, aynı zamanda modada ve ekranda da dikkatimizi çekerek başarılı oldu" ifadesiyle Blackpink'î öne çıkarmasının nedenini açıkladı.
2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulmuş Güney Koreli kız grubu Jisoo, Jennie, Lisa ve Rose olmak üzere dört kişiden oluşuyor. Ağustos 2016'da "Whistle" ve "Boombayah"ı içeren single albümleri Square One ile çıkış yapan Blackpink, 2019’da ise Ddu-Du Ddu-Du klibi 1 milyar izlenmeye ulaşan ilk K-pop klibi olarak tarihe geçti. Aynı sene YouTube’da 20 milyon takipçiye ulaşan grup, bu sayıya ulaşan ilk K-pop grubu oldu.
2020’de çıkan How You Like That şarkısı, ilk 24 saatte 86,4 milyon izlenmeyle YouTube’un en büyük müzik klibi Premier’i oldu.
Grubun üyelerinden Jennie ve Rosé ise çıkardıkları solo şarkılar ile ilgi topladılar. Jennie, 2018 tarihli SOLO müzik klibi ile en hızlı 100 milyon görüntülenmeye ulaşan K-pop kadın solo sanatçısı oldu.
Geçen yılın mart ayında On The Ground şarkısını içeren ‘R’ albümü ile solo çıkış yapan Rosé ise 24 saatte 41,6 izlenmeyle en çok izlenen solo K-pop sanatçısı olma rekorunu kırdı.