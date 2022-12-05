Time'a göre 2022'nin en iyi filmleri

2. Aftersun

Boşanmış bir çiftin çocuğu olan bir kızın, babasıyla Türkiye’de yaptığı tatili konu ediyor. Sophie, yirmi yıl önce babasıyla çıktığı bir tatilin ortak neşesi ve özel melankolisi üzerine düşünüyor. Bu samimi, güzel işlenmiş resmin zaman zaman yarattığı şok etkisi, izlemeyi bitirdikten çok sonra bile zihninizi kurcalıyor.