Time'a göre 2022'nin en iyi filmleri

Belgesel, hem uzun süredir toplumun aykırı değerlerine odaklanan bir sanatçının portresini sunuyor hem de tutkulu aktivizmin gücünü kanıtlıyor.
Jeremy Pope, zulüm ve bağnazlıkla karşı karşıya kaldığı ama aynı zamanda karmaşık bir aidiyet duygusu bulduğu Deniz Kuvvetlerine katılan, seçenekleri tükenen genç bir eşcinsel ve evsiz olarak mükemmel bir performans sergiliyor.
Kuzey İtalya'daki tüm mağaraları araştıran Piedmont Speleological Group'un genç üyeleri, Ağustos 1961'de insanlar tarafından bilinmeyen diğer mağaraları keşfetmek için İtalya'nın güney kesimine doğru yola koyuluyor.
EO, Baltazar adlı bir eşeğin, Polonya sirkinde başlayan ve bir İtalyan mezbahasında biten hikayesini anlatıyor.
Cate Blanchett'in orkestra şefi Lydia Tár'ı canlandırdığı filmde ünlü yıldızın gerçek Tár olduğuna inanıyorsunuz. Filkm, dünya çapında sanatının en iyilerinden biri olarak kabul edilen ve büyük bir Alman müzik orkestrasının ilk kadın şefinin hikayesini anlatıyor.
Happening, Annie Ernaux'un Nobel ödüllü aynı adlı 2000 tarihli romanına dayanan Fransız dramı, istenmeyen gebeliğin bir kadının hayatında ne anlama gelebileceğini genç bir öğrenci üzerinden anlatıyor.
Baz Luhrmann'ın Elvis Presley biyografisinde ünlü şarkıcıyı Austin Butler canlandırıyor. Film, Elvis Presley’in hayatının bilinmeyenlerini gözler önüne seriyor.
James Gray'in çocukluk anılarına dayanan film, Ronald Reagan'ın seçimlere hazırlandığı sürecin tarihsel arka planında dostluk ve sadakati öğrenen bir büyüme hikayesini konu ediyor.
Boşanmış bir çiftin çocuğu olan bir kızın, babasıyla Türkiye’de yaptığı tatili konu ediyor. Sophie, yirmi yıl önce babasıyla çıktığı bir tatilin ortak neşesi ve özel melankolisi üzerine düşünüyor. Bu samimi, güzel işlenmiş resmin zaman zaman yarattığı şok etkisi, izlemeyi bitirdikten çok sonra bile zihninizi kurcalıyor.
Çocukluğunu Arizona’da geçiren yönetmen Steven Spielberg’in üzerinde 50 yıldır çalıştığı otobiyografisinde Michelle Williams ve Paul Dano başrollerde. Spielberg’in anılarından ilham alan The Fabelmans, arkadaşlarıyla daha da büyük filmler çekebilmek için her zaman yeni bir donanıma ihtiyaç duyan genç Sammy Fabelman’ın hikayesini anlatıyor.