Kariyerindeki yükseliş ile alakalı "Bireyselleştirilmiş filmlerde kendi yolumu buldum" diyen Timothee Chalamet; daha önce "Güzel Oğlum", "Uğur Böceği", "Küçük Kadınlar", "Call Me by Your Name", "Dune" ve "Wonka" gibi filmlerde rol aldı.