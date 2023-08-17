Timothee Chalamet'den "Barbie" çıkışı: Bu filmde neden yokum?

"NEDEN BU FİLMDE DEĞİLSİN?"

Gerwig, CinemaBlend'e verdiği röportajda "Saoirse Ronan ve Timothee Chalamet'i filmde oynatmak istedim ama yapamadılar. Hatta Timothee bir gün sete geldi ve 'Bu filmde ben de olmalıydım' dedi, ben de ona 'Biliyorum' Neden değilsin?' dedim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yönetmen Greta Gerwig, ABD'de tüm zamanların en çok hasılat yapan kadın yönetmeni ve aynı zamanda dünya çapında gişede bir canlı aksiyon filminin en çok hasılat yapan kadın yönetmeni olarak sinema tarihine geçti.