Timothee Chalamet'den "Barbie" çıkışı: Bu filmde neden yokum?
Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran "Barbie" şu sıralar tüm dünyanın gündeminde. Yönetmen Gerwig ile daha önce iki kez çalışan ABD'li başarılı oyuncu Timothee Chalamet "Bu filmde ben de olmalıydım!" dedi.
"Call Me By Your Name", "Dune" ve "Bones and All" filmleriyle tanınan ve şu sıralar Hollywood'un gözde isimlerinden olan genç oyuncu Timothee Chalamet, dünyayı kasıp kavuran Barbie filminde neden rol almadığını merak ediyor.