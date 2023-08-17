Timothee Chalamet'den "Barbie" çıkışı: Bu filmde neden yokum?

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran "Barbie" şu sıralar tüm dünyanın gündeminde. Yönetmen Gerwig ile daha önce iki kez çalışan ABD'li başarılı oyuncu Timothee Chalamet "Bu filmde ben de olmalıydım!" dedi.

Timothee Chalamet'den "Barbie" çıkışı: Bu filmde neden yokum? - 1

"Call Me By Your Name", "Dune" ve "Bones and All" filmleriyle tanınan ve şu sıralar Hollywood'un gözde isimlerinden olan genç oyuncu Timothee Chalamet, dünyayı kasıp kavuran Barbie filminde neden rol almadığını merak ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Timothee Chalamet'den "Barbie" çıkışı: Bu filmde neden yokum? - 2

İKİ KEZ ÇALIŞTILAR

Filmin yönetmeni Greta Gerwig ile daha önce "Ladybird" ve "Küçük Kadınlar" filminde birlikte çalışan Chalamet'in de Barbie filminde rol almak istediği ortaya çıktı.

Timothee Chalamet'den "Barbie" çıkışı: Bu filmde neden yokum? - 3

"NEDEN BU FİLMDE DEĞİLSİN?"

Gerwig, CinemaBlend'e verdiği röportajda "Saoirse Ronan ve Timothee Chalamet'i filmde oynatmak istedim ama yapamadılar. Hatta Timothee bir gün sete geldi ve 'Bu filmde ben de olmalıydım' dedi, ben de ona 'Biliyorum' Neden değilsin?' dedim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yönetmen Greta Gerwig, ABD'de tüm zamanların en çok hasılat yapan kadın yönetmeni ve aynı zamanda dünya çapında gişede bir canlı aksiyon filminin en çok hasılat yapan kadın yönetmeni olarak sinema tarihine geçti.

Timothee Chalamet'den "Barbie" çıkışı: Bu filmde neden yokum? - 4

BAŞROL OYUNCUSU 50 MİLYON DOLAR KAZANACAK

2023 yılının en iyi açılışını yapan "Barbie" filmi, gişe rekorları kırmaya devam ediyor. "Barbie", ABD gişesinde toplamda 526,3 milyon dolar hasılat elde etti. Film dünya çapında ise 1,18 milyar dolar hasılata ulaştıç

Filmin başrol oyuncu Margot Robbie'nin filmden yaklaşık 50 milyon dolar kazanacağı ortaya çıktı.

Timothee Chalamet'den "Barbie" çıkışı: Bu filmde neden yokum? - 5

DUNE GELİYOR

Oyuncu, merikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan "Dune: Çöl Gezegeni"nin ikinci filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Timothee Chalamet'den "Barbie" çıkışı: Bu filmde neden yokum? - 6

Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu, "Dune: Çöl Gezegeni"nin devam filmi olan "Dune: Part 2"nin 3 Kasım'da vizyona girmesi bekleniyor.

Timothee Chalamet'den "Barbie" çıkışı: Bu filmde neden yokum? - 7

Yıldızlardan oluşan kadroda Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin ve Javier Bardem yer alıyor. İlk filmdeki isimlerin yanı sıra bu filmde ilk kez, İmparator Shaddam IV rolünde Christopher Walken, Prenses Irulan rolünde Florence Pugh, Lady Margot rolünde Léa Seydoux ve Feyd-Rautha Harkonnen olarak Austin Butler da izleyici karşısına çıkacak.

DAHA FAZLA GÖSTER