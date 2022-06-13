Timuçin Esen ve Ebru Özkan’ın başrolde olduğu ‘Gri’nin çekimleri başladı: Setten ilk fotoğraflar

Haberler | 13.06.2022 - 10:32

Timuçin Esen ve Ebru Özkan’ın başrolde olduğu Disney+'nın orijinal yerli üçüncü dizisi ‘Gri’ duyuruldu. Diziden ayrıntılar ve setten ilk kareler de geldi.

Timuçin Esen ve Ebru Özkan’ın başrolde olduğu ‘Gri’nin çekimleri başladı: Setten ilk fotoğraflar - 1

Disney+’ın orijinal yerli içeriklerine bir yenisi daha eklendi. Kod adı ‘Gri’ olan suç, gizem ve psikolojik gerilim türündeki dizinin çekimleri başladı.

Timuçin Esen ve Ebru Özkan’ın başrolde olduğu ‘Gri’nin çekimleri başladı: Setten ilk fotoğraflar - 2

Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği, Yağmur & Durul Taylan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu diziden ilk kareler de geldi.

Timuçin Esen ve Ebru Özkan’ın başrolde olduğu ‘Gri’nin çekimleri başladı: Setten ilk fotoğraflar - 3

Dizinin başrollerinde Timuçin Esen ve Ebru Özkan yer alıyor.

Timuçin Esen ve Ebru Özkan’ın başrolde olduğu ‘Gri’nin çekimleri başladı: Setten ilk fotoğraflar - 4

Oyuncu kadrosunda ayrıca Alican Yücesoy, İlayda Akdoğan, Buçe Buse Kahraman, Mücahit Koçak, Onur Bilge, Selin Kahraman ve Daniel Koray Özsoy bulunuyor.

Timuçin Esen ve Ebru Özkan’ın başrolde olduğu ‘Gri’nin çekimleri başladı: Setten ilk fotoğraflar - 5

Dizi, başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat’ın hayatının, kızının yaşadığı talihsiz bir olayla değişmesini konu alıyor.

Timuçin Esen ve Ebru Özkan’ın başrolde olduğu ‘Gri’nin çekimleri başladı: Setten ilk fotoğraflar - 6

Fuat, yaşanan olayın intikamını almak isterken telefonuna gelen esrarengiz mesajlarla hayatı tepetaklak oluyor ve geçmişiyle yüzleşiyor.

N-LIFE HABERLERİ

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