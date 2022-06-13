Timuçin Esen ve Ebru Özkan’ın başrolde olduğu ‘Gri’nin çekimleri başladı: Setten ilk fotoğraflar

Haberler | 13.06.2022 - 10:32
Disney+’ın orijinal yerli içeriklerine bir yenisi daha eklendi. Kod adı ‘Gri’ olan suç, gizem ve psikolojik gerilim türündeki dizinin çekimleri başladı.
Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği, Yağmur & Durul Taylan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu diziden ilk kareler de geldi.
Dizinin başrollerinde Timuçin Esen ve Ebru Özkan yer alıyor.
Oyuncu kadrosunda ayrıca Alican Yücesoy, İlayda Akdoğan, Buçe Buse Kahraman, Mücahit Koçak, Onur Bilge, Selin Kahraman ve Daniel Koray Özsoy bulunuyor.
Dizi, başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat’ın hayatının, kızının yaşadığı talihsiz bir olayla değişmesini konu alıyor.
Fuat, yaşanan olayın intikamını almak isterken telefonuna gelen esrarengiz mesajlarla hayatı tepetaklak oluyor ve geçmişiyle yüzleşiyor.