Tina Turner ölümünün ardından bir numara oldu

Önceki gün hayatını kaybeden "rock'n roll'un kraliçesi" lakaplı Tina Turner, ölümünün ardından müzik listesinin zirvesine çıktı. 83 yaşında hayata veda eden Amerikalı efsanevi müzisyen, 1984 yılı hiti "What's Love Got To Do With It" ile ABD'de iTunes listesinin birinci sırasına yerleşti.

Turner'ın "All The Best: The Hits", "Simply The Best" ve "Private Dancer" olmak üzere üç albümü de iTunes listesinin en üst sıralarında yer alıyor.