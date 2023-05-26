Tina Turner ölümünün ardından bir numara oldu

KLİPLERİ DE YENİDEN POPÜLERLEŞTİ

"What's Love Got To Do With It" şarkısı ile birlikte "Private Dancer" ve "We Don't Need Another Hero" şarkılarına ait klipler de platformun en popüler üç videosu oldu.

Turner'ın diğer pek çok klibi de ölümünün ardından yeniden popüler hale geldi.