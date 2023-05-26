Tina Turner ölümünün ardından bir numara oldu

Önceki gün hayatını kaybeden "rock'n roll'un kraliçesi" lakaplı Tina Turner, ölümünün ardından müzik listesinin zirvesine çıktı. 83 yaşında hayata veda eden Amerikalı efsanevi müzisyen, 1984 yılı hiti "What's Love Got To Do With It" ile ABD'de iTunes listesinin birinci sırasına yerleşti.
Turner'ın "All The Best: The Hits", "Simply The Best" ve "Private Dancer" olmak üzere üç albümü de iTunes listesinin en üst sıralarında yer alıyor.
"What's Love Got To Do With It" şarkısı ile birlikte "Private Dancer" ve "We Don't Need Another Hero" şarkılarına ait klipler de platformun en popüler üç videosu oldu.
Turner'ın diğer pek çok klibi de ölümünün ardından yeniden popüler hale geldi.
Sanatçı, aynı zamanda Amazon'un da en iyi perfomans gösterenler listesinde albümleriyle zirveden giriş yaptı.
"What's Love Got To Do With It", Turner'ın 1984 yapımı "Private Dancer" adlı albümünde yer alan bir şarkıydı.
Şarkı, ilk piyasaya sürüldüğünde büyük övgüler aldı ve o dönemde ABD Billboard 100 listesinde zirveye ulaştı. Şarkı ayrıca Avustralya, İngiltere ve Kanada dahil olmak üzere diğer bölgelerde de iyi performans gösterdi.
Parçanın adı, Turner'ın 1993 yılında vizyona giren biyografik filminin adı olarak da kullanıldı.
"What's Love Got To Do With It", 27. Grammy Ödülleri'nde hem Yılın Şarkısı hem de Yılın Kaydı seçildi. Turner, ayrıca bu şarkıdaki peformansıyla En İyi kadın Pop Vokal Grammy'sini de kazandı.
Efsanevi şarkıcı, İsviçre'nin Zürih kentindeki evinde, uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık nedeniyle önceki gün hayatını kaybetti. Sözcüsü, ölüm haberini duyururken, "Onunla birlikte dünya bir müzik efsanesini ve rol modelini kaybetti" ifadesini kullandı.
Turner'ın dört oğlundan ikisi kendisinden önce hayata veda etti. Beş yıl önce oğlu Craig'i intihar sonucu kaybeden Turner, geçen yıl da diğer oğlu Ronnie Turner'ı kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Ronnie Turner'ın kolon kanserine bağlı komplikasyonlardan hayatını kaybettiği belirtildi.
Turner fiziksel ve duygusal şiddet gördüğü gerekçesiyle 1978'de eşi Ike Turner'dan boşandı. 67 yaşındaki eşi Erwin Bach ile 30 yıllık birlikteliğin ardından 2013'te evlendiler.
1939 yılında ABD'de dünyaya gelen efsanevi şarkıcı Tina Turner, sonradan vatandaşlığını aldığı İsviçre'de yaşıyordu.
Turner 30 yıldan uzun bir süreye yayılan solo kariyeri boyunca 180 milyondan fazla albüm sattı ve 8 Grammy Ödülü kazandı.
Turner hayatının son yıllarında kanser, inme ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları yaşamıştı.