Tokat'taki Roma Arsenali'nin turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan tarihi Roma Arsenali'nin turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

Niksar Belediyesince hazırlanan proje kapsamında tarihi yapının içinde kalan tüm toprağın çıkartılması, zarar gören bölümlerinin restore edilmesi ve yapının içindeki nemin önlenmesi için çalışma yapılması planlanıyor.