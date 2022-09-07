Tokat'taki Roma Arsenali'nin turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 07.09.2022 - 15:10
Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan tarihi Roma Arsenali'nin turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.
Niksar Belediyesince hazırlanan proje kapsamında tarihi yapının içinde kalan tüm toprağın çıkartılması, zarar gören bölümlerinin restore edilmesi ve yapının içindeki nemin önlenmesi için çalışma yapılması planlanıyor.
İlçe merkezinde bulunan Roma Arsenali, mimari dokusu itibarıyla 2-3. yüzyıla tarihleniyor. Girişi tuğla örgü kemer geçişli olan Roma Arsenali'nin duvar kalınlığı ise 1,20 metre. Tabanı kireç harçlı horasan malzeme ile kapatılan yapının tavanında yaklaşık 4 metre yüksekliğinde havalandırma bacası yer alıyor.
Roma Arsenali'nin 39 metre uzunluğunda, 4 metre enindeki doğu galerisinin tonozunda aydınlatmayı sağlayan, üst kısma kadar uzanan açıklıklar bulunuyor.
Doğudaki galerinin kuzeyindeki kapı açıklığının söveleri (kapı veya pencere kasası) tek blok taştan yapılmış. Kapıdan sonraki alan ise toprak dolgu.
Niksar Belediyesince hazırlanan proje kapsamında tarihi yapının içinde kalan tüm toprağın çıkartılması, zarar gören bölümlerinin restore edilmesi ve yapının içindeki nemin önlenmesi için çalışma yapılması planlanıyor.
Planlanan çalışmaların yapılabilmesi için proje, mali destek sağlanması amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DOKAP) sunuldu.