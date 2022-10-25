Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı

Japonya'nın tanınmış uluslararası sinema etkinliklerinden Tokyo Uluslararası Film Festivali (TIFF), bu yıl 35. kez sinemaseverlerle buluştu.

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35. Tokyo Uluslararası Film Festivali (TIFF) başladı. TIFF Jüri Başkanı Amerikalı yönetmen Julie Taymor, açılış töreninde, "dünyanın her yerinden gelen eserleri tecrübe etmek için heyecanlı olduklarını" söyledi.

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Taymor, "Tanımadığımız yerlerin ve insanların deneyimleriyle biraz empati kurabiliriz. Empati şu an hayatımızın en önemli, gerekli ve eksik katsayısı" dedi.

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Festivalin Elçiliğini üstlenen Japon aktris ve sanatçı Haşimoto Ai, kırmızı halı etkinliğinde, TIFF'nin gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

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107 ülke ve bölgeden gelen 1695 eser arasından seçilen 15 film, festival büyük ödülü için yarışacak.

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Festivalde Japon yapıtlarından "By the Window" (Modobenite), "Egoist" (Egoisuto) ve "Mountain Woman" (Yamajoo) dikkat çekiyor.

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Asya'nın en büyük film festivallerinden kabul edilen ve Kovid-19 nedeniyle iki yıl boyunca gerçekleştirilmeyen TIFF'de 169 film gösterilecek.

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Festival 2 Kasım'da sona erecek.

N-LIFE HABERLERİ

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