Tom Cruise: Büyük ekran için filmler yapıyorum, sinema yaşamalı

Haberler | 19.05.2022 - 10:44
‘Top Gun: Maverick’in gösterimi için Cannes Film Festivali’ne katılan Tom Cruise (59), açıklamalarda bulundu.
Cruise, konuşmasının çoğunda film yapım sanatına olan aşırı bağlılığını, erken yaşlardan itibaren film yapımlarının her unsurunu zihnine nasıl kazıdığını ve belirli oyunculuk biçimlerinin beyazperdede en iyi nasıl çalıştığını analiz ettiğini anlattı.
Cruise, “filmlerinizde dublör kullanmayarak neden riske giriyorsunuz?” sorusuna kimse Gene Kelly'ye 'Neden dans ediyorsun?' diye sormadı” şeklinde cevap verdi.
Cruise, dijital platformlara film çekip çekmeyeceği yönündeki bir soruyu ise "Hayır, bu asla olmayacak. Büyük ekran için film yapıyorum. Sinemanın yaşaması lazım" diyerek yanıtladı.
Yıldız oyuncunun son filmi Top Gun: Maverick 27 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak.