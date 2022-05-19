Tom Cruise: Büyük ekran için filmler yapıyorum, sinema yaşamalı

Haberler | 19.05.2022 - 10:44

Cannes Film Festivali’ne katılan Tom Cruise, dijital platform ile sinema salonu tartışmalarına gönderme yaparak, "Büyük ekran için filmler yapıyorum. Sinemanın yaşaması lazım" diye konuştu.

Tom Cruise: Büyük ekran için filmler yapıyorum, sinema yaşamalı - 1

‘Top Gun: Maverick’in gösterimi için Cannes Film Festivali’ne katılan Tom Cruise (59), açıklamalarda bulundu.

Tom Cruise: Büyük ekran için filmler yapıyorum, sinema yaşamalı - 2

Cruise, konuşmasının çoğunda film yapım sanatına olan aşırı bağlılığını, erken yaşlardan itibaren film yapımlarının her unsurunu zihnine nasıl kazıdığını ve belirli oyunculuk biçimlerinin beyazperdede en iyi nasıl çalıştığını analiz ettiğini anlattı.

Tom Cruise: Büyük ekran için filmler yapıyorum, sinema yaşamalı - 3

Cruise, “filmlerinizde dublör kullanmayarak neden riske giriyorsunuz?” sorusuna kimse Gene Kelly'ye 'Neden dans ediyorsun?' diye sormadı” şeklinde cevap verdi.

Tom Cruise: Büyük ekran için filmler yapıyorum, sinema yaşamalı - 4

Cruise, dijital platformlara film çekip çekmeyeceği yönündeki bir soruyu ise "Hayır, bu asla olmayacak. Büyük ekran için film yapıyorum. Sinemanın yaşaması lazım" diyerek yanıtladı.

Tom Cruise: Büyük ekran için filmler yapıyorum, sinema yaşamalı - 5

Yıldız oyuncunun son filmi Top Gun: Maverick 27 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak.

N-LIFE HABERLERİ

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