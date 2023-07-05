Tom Cruise emeklilik planını açıkladı

GİŞE BEKLENTİSİ YÜKSEK

"Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" filminin bu yazın en yüksek hasılat elde eden filmlerden biri olması bekleniyor. Oyuncunun son filmi Top Gun: Maverick, 1,49 milyar dolar ile 2022 yılının en çok hasılat elde eden 11. filmi olmuştu.

Görevimiz Tehlike'nin bu hasılata ulaşamayacağı ama son Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible – Fallout) filmini geçeceği tahmin ediliyor