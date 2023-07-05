Tom Cruise emeklilik planını açıkladı

Adrenalin tutkusuyla bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, şu sıralar "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" filmiyle gündemde. Filmde "hayatının en tehlikeli" sahnesini çeken ve Hollywood'un geleceği üzerine sık sık konuşan yıldız, emeklilik planını açıkladı. Daha önce "Sinema için hep savaşacağım" ifadelerini kullanan aktör, kendini ünlü bir Hollywood efsanesiyle karşılaştırdı.

Tom Cruise emeklilik planını açıkladı - 1

ABD'li oyuncu Tom Cruise, merakla beklenen aksiyon filmi Görevimiz Tehlike'nin yedincisi "Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

3 Temmuz'da 61 yaşına giren yıldız, emeklilik planı hakkında konuştu. 

N-LIFE HABERLERİ

Tom Cruise emeklilik planını açıkladı - 2

Cruise, kendini Hollywood efsanesi Harrison Ford'a benzetti.

Şu sıralar "Indiana Jones ve Kader Kadranı" filmiyle gündemde olan 80 yaşındaki Harrison Ford, emekli olmayı düşünmediğini söylemişti.

Tom Cruise emeklilik planını açıkladı - 3

Oyuncu, "Harrison Ford bir efsane. Umarım ben de onun gibi devam edebilirim. Ona yetişmek için hala 20 yılım var" dedi.

Hayranlar, oyuncunun bu yorumundan kendisinin 80 yaşına kadar filmlerde rol alacağı mesajını aldı.

Tom Cruise emeklilik planını açıkladı - 4

GİŞE BEKLENTİSİ YÜKSEK

"Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" filminin bu yazın en yüksek hasılat elde eden filmlerden biri olması bekleniyor. Oyuncunun son filmi Top Gun: Maverick, 1,49 milyar dolar ile 2022 yılının en çok hasılat elde eden 11. filmi olmuştu.

Görevimiz Tehlike'nin bu hasılata ulaşamayacağı ama son Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible – Fallout) filmini geçeceği tahmin ediliyor

Tom Cruise emeklilik planını açıkladı - 5

"SİNEMA İÇİN HEP SAVAŞACAĞIM"

Öte yandan, yedinci kez Ethan Hunt karakterini canlandıran Tom Cruise, "Küçük yaştan beri hayalim filmler yapmak ve seyahat etmekti. Turist olarak değil, o dünyada çalışmak ve kültürlerini anlamak istiyordum. Filmlerim sayesinde bunu yapabiliyorum. Bu inanılmaz bir ayrıcalık. Size bunu yaşatmak benim tutkum. Sinema ve bu deneyimi size yaşatmak için hep savaşacağım" ifadelerini kullandı.

Filmde, insanlık için risk oluşturan tehlikeli silahların kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için mücadele eden ajan Ethan Hunt’ın hikayesi anlatılıyor. Film, 14 Temmuz'da vizyona girecek.

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