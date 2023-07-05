Tom Cruise emeklilik planını açıkladı
Adrenalin tutkusuyla bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, şu sıralar "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" filmiyle gündemde. Filmde "hayatının en tehlikeli" sahnesini çeken ve Hollywood'un geleceği üzerine sık sık konuşan yıldız, emeklilik planını açıkladı. Daha önce "Sinema için hep savaşacağım" ifadelerini kullanan aktör, kendini ünlü bir Hollywood efsanesiyle karşılaştırdı.
ABD'li oyuncu Tom Cruise, merakla beklenen aksiyon filmi Görevimiz Tehlike'nin yedincisi "Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
3 Temmuz'da 61 yaşına giren yıldız, emeklilik planı hakkında konuştu.