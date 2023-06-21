Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7'deki "hayatının en tehlikeli" sahnesi hakkında konuştu

Adrenalin tutkusuyla bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise'un başrolünde olduğu "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" filmi için geri sayım başladı. Ünlü oyuncu, yüksek bir yamaçtan motosiklet ile atladığı sahne hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7'deki "hayatının en tehlikeli" sahnesi hakkında konuştu - 1

Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerinde Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi isimlerin yer aldığı filmin başrol oyuncu Tom Cruise'un aylar önce filmden yayınladığı bir kamera arkası sahnesi gündem olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7'deki "hayatının en tehlikeli" sahnesi hakkında konuştu - 2

"DENEDİĞİMİZ AÇIK ARA EN TEHLİKE ŞEY"

Sahnede, Cruise bir platform üzerinde motosiklet ile hızlanıyor ve platformun sonuna vardığında yamaçtan aşağı atlıyordu. Yamaçtan atlayan oyuncu, havada serbest dalışa geçiyor ve sonrasında paraşüt açarak yere güvenli bir şekilde iniyordu.

Sahneyi Norveç’in yamaçlarında çeken 60 yaşındaki oyuncu “Bu şu zamana kadar denediğimiz açık ara en tehlike şey” ifadesini kullanmıştı.

Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7'deki "hayatının en tehlikeli" sahnesi hakkında konuştu - 3

İLK GÜN BU SAHNEYİ ÇEKTİLER

Günde tam 6 kez başarılı bir şekilde bu sahneyi tekrar ettiğini belirten Cruise, bu sahneyi film çekimlerinin ilk gününde çektiklerini söyledi.

Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7'deki "hayatının en tehlikeli" sahnesi hakkında konuştu - 4

Entertainment Tonight'a konuşan oyuncu, neden bu sahneyi ilk günden çektiklerini açıkladı.

Oyuncu, eğer çekimler esnasında ciddi bir şekilde yaralanır ve 200 milyon dolarlık filmin çekimleri durursa çok fazla para kaybedeceklerini söyledi. Oyuncu sözlerine "Ne olacağını en başında bilmek istedik. Bir sorun yaşanmayacak ve filme devam edecek miyiz, yoksa her şey yeniden mi yazılacak?" diyerek devam etti.

Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7'deki "hayatının en tehlikeli" sahnesi hakkında konuştu - 5

60 yaşındaki Cruise "Bu sahne için çalışmıştım ve hazırdım. Böyle bir şey için jilet gibi keskin olmanız lazım. Motosiklet sahnesinin gerçekten de çekeceğimiz ilk şey olması çok önemliydi. Bunu bırakıp başka sahneleri oynamak ve aklımın başka bir yerde olmasını istemiyordum. Herkes hazırdı" dedi.

Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7'deki "hayatının en tehlikeli" sahnesi hakkında konuştu - 6

GİŞE BEKLENTİSİ YÜKSEK

"Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" filminin bu yazın en yüksek hasılat elde eden filmlerden biri olması bekleniyor. Oyuncunun son filmi Top Gun: Maverick, 1,49 milyar dolar ile 2022 yılının en çok hasılat elde eden 11. filmi olmuştu.

Görevimiz Tehlike'nin bu hasılata ulaşamayacağı ama son Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible – Fallout) filmini geçeceği tahmin ediliyor.

Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7'deki "hayatının en tehlikeli" sahnesi hakkında konuştu - 7

SİNEMA İÇİN HEP SAVAŞACAĞIM"

Öte yandan, yedinci kez Ethan Hunt karakterini canlandıran Tom Cruise, "Küçük yaştan beri hayalim filmler yapmak ve seyahat etmekti. Turist olarak değil, o dünyada çalışmak ve kültürlerini anlamak istiyordum. Filmlerim sayesinde bunu yapabiliyorum. Bu inanılmaz bir ayrıcalık. Size bunu yaşatmak benim tutkum. Sinema ve bu deneyimi size yaşatmak için hep savaşacağım" ifadelerini kullandı.

Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7'deki "hayatının en tehlikeli" sahnesi hakkında konuştu - 8

Şubat 2021'de, Covid-19 nedeniyle filmin Roma ve Venedik'teki çekimlerine bir süre ara verilmişti.

Filmde, insanlık için risk oluşturan tehlikeli silahların kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için mücadele eden ajan Ethan Hunt’ın hikayesi anlatılıyor. Film, 14 Temmuz'da vizyona girecek.

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