Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7'deki "hayatının en tehlikeli" sahnesi hakkında konuştu
Adrenalin tutkusuyla bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise'un başrolünde olduğu "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" filmi için geri sayım başladı. Ünlü oyuncu, yüksek bir yamaçtan motosiklet ile atladığı sahne hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
Başrollerinde Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi isimlerin yer aldığı filmin başrol oyuncu Tom Cruise'un aylar önce filmden yayınladığı bir kamera arkası sahnesi gündem olmuştu.