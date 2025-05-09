Tom Cruise ilk kez itiraf etti! "O sahneleri çekerken korkuyorum"

Aksiyon dolu filmde 62 yaşındaki Cruise, tüplü dalış yapıyor, enkaz halindeki bir denizaltını keşfediyor ve bir uçaktan atlıyor.

Cruise'un serinin son filminde çıtayı yükselteceği ve unutulmaz bir filmle seriye veda edeceği düşünülüyor.

Film hakkında konuşan Cruise "Baskı bir ayrıcalıktır' diye bir sözümüz vardır. Baskıdan ve film yapmanın sorumluluğundan ne kadar hoşlandığımı fark ettim." ifadelerini kullandı.