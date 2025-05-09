Tom Cruise ilk kez itiraf etti! "O sahneleri çekerken korkuyorum"

Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin son filmindeki tehlikeli sahneleriyle şimdiden gündem olan Tom Cruise "Baskı, ayrıcalıktır" dedi.

Tom Cruise ilk kez itiraf etti! "O sahneleri çekerken korkuyorum" - 1

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike serisinin son filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 1996'da başlayan meşhur aksiyon serisinin son halkası Görevimiz Tehlike-Son Hesaplaşma, 14 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde gösterilecek.

N-LIFE HABERLERİ

Tom Cruise ilk kez itiraf etti! "O sahneleri çekerken korkuyorum" - 2

Film ekibi ve yönetmen Christopher McQarrie, Kore'nin başkenti Seul'da düzenlenen galaya katıldı.

Tom Cruise ilk kez itiraf etti! "O sahneleri çekerken korkuyorum" - 3

Aksiyon dolu filmde 62 yaşındaki Cruise, tüplü dalış yapıyor, enkaz halindeki bir denizaltını keşfediyor ve bir uçaktan atlıyor.

Cruise'un serinin son filminde çıtayı yükselteceği ve unutulmaz bir filmle seriye veda edeceği düşünülüyor.

Film hakkında konuşan Cruise "Baskı bir ayrıcalıktır' diye bir sözümüz vardır. Baskıdan ve film yapmanın sorumluluğundan ne kadar hoşlandığımı fark ettim." ifadelerini kullandı.

Tom Cruise ilk kez itiraf etti! "O sahneleri çekerken korkuyorum" - 4

"KORKUYORUM!"

Usta aktör filmlerinde tehlikeli sahneleri dublör kullanmadan çekiyor.

Oyuncu "İnsanlar çeşitli zorluklarla karşılaştığımda korkup korkmadığımı soruyor. Dürüst olmak gerekirse, korkuyorum. Bu duyguları hissetmek sorun değil ve onlardan korkmuyorum. Sadece güvenlik arayışında değilim." dedi.

Tom Cruise ilk kez itiraf etti! "O sahneleri çekerken korkuyorum" - 5

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

"Mission: Impossible - The Final Reckoning" adlı film, 23 Mayıs 2025'te vizyona girecek.

KADRODA KİMLER VAR?

İlk kez Görevimiz Tehlike: Fallout filminde rol alan Angela Bassett'in, CIA Direktörü Erika Sloane olarak geri dönecek.

Filmde Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Greg Tarzan Davis, Mariela Garriga ve Indira Varma gibi isimler yer alıyor.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 8 KONUSU

"Dead Reckoning"de Cruise'un canlandırdığı Ethan Hunt, her hareketini tahmin eden ve yanlış ellere düşerse felakete yol açabilecek The Entity adlı tehlikeli bir yapay zeka programıyla karşı karşıya kalır.

Bir önceki filmin sonunda felaketle sonuçlanan bir tren kazasından kurtulduktan sonra Ethan, The Entity'nin eski bir Rus denizaltısında saklandığını fark eder, ancak Ethan'ın geçmişinden gellen Gabriel (Esai Morales) adında bir düşman da peşindedir.

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