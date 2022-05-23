Tom Cruise neden hiç durmadan film çekiyor?

Haberler - ntv.com.tr | 23.05.2022 - 14:18 - Son Güncelleme : 23.05.2022 - 14:27

Şu sıralar 35 yıl aradan sonra Top Gun efsanesini beyaz perdeye taşımaya hazırlanan Hollywood’un usta oyuncularından Tom Cruise, art arda gelen filmleriyle gündemden düşmüyor. Projeler arasında hiç dinlenmeyen oyuncu, neden kariyerine hiç ara vermediğini açıkladı.

Tom Cruise neden hiç durmadan film çekiyor? - 1

Aksiyon filmlerinin efsane ismi Tom Cruise, yoğun iş hayatı ve ardı arkası kesilmeyen film projelerle devamlı gündemde kalmayı başarıyor. Şu sıralar Top Gun: Maverick filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Cruise, projeler arasında hiç dinlenmemesini eleştirenler için “Hayalimi yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Tom Cruise neden hiç durmadan film çekiyor? - 2

HİÇ ARA VERMİYOR

Bella dergisine konuşan 59 yaşındaki oyuncu, kendisine yöneltilen “Boş günlerinizde ne yapmayı seversiniz?” sorusuna “Bugün benim boş günüm, çünkü çekimim yok” cevabını verdi. “Hiç ara vermem” diyen Cruise, tüm hayatını film setlerinde geçirdiğini ifade etti.

Tom Cruise neden hiç durmadan film çekiyor? - 3

"BEN HAYALİMİ YAŞIYORIUM"

Oyuncu, neden devamlı film projelerinde yer aldığını açıklarken “Kendimi şanslı sayıyorum. Hayatımı film setlerinde geçirdim, ki bu benim en hep yapmak istediğim bir şeydi. Bu yüzden bu, benim için çalışmak sayılmaz. Ben hayalimi yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Tom Cruise neden hiç durmadan film çekiyor? - 4

HEP AKTİF KALDI

Oyuncu, 1983 yılında rol aldığı Endless Love filminden günümüze kadar neredeyse her yıl en az bir filmde rol aldı.

Tom Cruise neden hiç durmadan film çekiyor? - 5

CANNES'DA BÜYÜK BULUŞMA

36 yıl sonra beyazperdeye dönen Top Gun: Maverick filminin gösterimi için Cannes Film Festivali'ne katılan oyuncu, İngiliz kraliyet üyeleriyle bir araya gelmişti.

Tom Cruise neden hiç durmadan film çekiyor? - 6

İngiltere'deki gösterime katılam Prens William ve eşi Kate Middleton'ı başrol oyuncusu Tom Cruise karşıladı.

Tom Cruise neden hiç durmadan film çekiyor? - 7

Kraliyet üyeleri, filmin oyuncularıyla tek tek el sıkışıp sohbet etti. Ardından, filmin gösterimi için salona geçildi.

Tom Cruise neden hiç durmadan film çekiyor? - 8

KRALİÇE'NİN PLATİN JÜBİLESİ'NE KATILDI

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı nedeniyle gerçekleştirilen Platin Jübile etkinliğine Cruise da katılmıştı. Oyuncu, Kraliçe’nin İngiltere ve dünya tarihine katkılarıyla ilgili özel bir konuşma yaptı.

Tom Cruise neden hiç durmadan film çekiyor? - 9

HELİKOPTERLE İNDİ

Kaliforniya, San Diego’daki USS Midway hava üssünde gerçekleşen Top Gun: Mavercik film prömiyerine kendi kullandığı helipkopterle katılan Cruise, kendisini karşılayan hayranların tezahüratlarıyla prömiyere giriş yaptı.

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