Tom Cruise neden hiç durmadan film çekiyor?

Haberler - ntv.com.tr | 23.05.2022 - 14:18 - Son Güncelleme : 23.05.2022 - 14:27
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Tom Cruise, yoğun iş hayatı ve ardı arkası kesilmeyen film projelerle devamlı gündemde kalmayı başarıyor. Şu sıralar Top Gun: Maverick filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Cruise, projeler arasında hiç dinlenmemesini eleştirenler için “Hayalimi yaşıyorum” ifadelerini kullandı.
Bella dergisine konuşan 59 yaşındaki oyuncu, kendisine yöneltilen “Boş günlerinizde ne yapmayı seversiniz?” sorusuna “Bugün benim boş günüm, çünkü çekimim yok” cevabını verdi. “Hiç ara vermem” diyen Cruise, tüm hayatını film setlerinde geçirdiğini ifade etti.
Oyuncu, neden devamlı film projelerinde yer aldığını açıklarken “Kendimi şanslı sayıyorum. Hayatımı film setlerinde geçirdim, ki bu benim en hep yapmak istediğim bir şeydi. Bu yüzden bu, benim için çalışmak sayılmaz. Ben hayalimi yaşıyorum” ifadelerini kullandı.
Oyuncu, 1983 yılında rol aldığı Endless Love filminden günümüze kadar neredeyse her yıl en az bir filmde rol aldı.
36 yıl sonra beyazperdeye dönen Top Gun: Maverick filminin gösterimi için Cannes Film Festivali'ne katılan oyuncu, İngiliz kraliyet üyeleriyle bir araya gelmişti.
İngiltere'deki gösterime katılam Prens William ve eşi Kate Middleton'ı başrol oyuncusu Tom Cruise karşıladı.
Kraliyet üyeleri, filmin oyuncularıyla tek tek el sıkışıp sohbet etti. Ardından, filmin gösterimi için salona geçildi.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı nedeniyle gerçekleştirilen Platin Jübile etkinliğine Cruise da katılmıştı. Oyuncu, Kraliçe’nin İngiltere ve dünya tarihine katkılarıyla ilgili özel bir konuşma yaptı.
Kaliforniya, San Diego’daki USS Midway hava üssünde gerçekleşen Top Gun: Mavercik film prömiyerine kendi kullandığı helipkopterle katılan Cruise, kendisini karşılayan hayranların tezahüratlarıyla prömiyere giriş yaptı.