Tom Cruise neden hiç durmadan film çekiyor?

"BEN HAYALİMİ YAŞIYORIUM"

Oyuncu, neden devamlı film projelerinde yer aldığını açıklarken “Kendimi şanslı sayıyorum. Hayatımı film setlerinde geçirdim, ki bu benim en hep yapmak istediğim bir şeydi. Bu yüzden bu, benim için çalışmak sayılmaz. Ben hayalimi yaşıyorum” ifadelerini kullandı.