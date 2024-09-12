Tom Cruise, Olimpiyatlar'daki gösterisinden tek kuruş almamış! Ama tek bir şartla

Adrenalin tutkusu ve sinemaya olan sevgisiyle bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, geçtiğimiz ay Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde unutulmaz bir gösteriye imza attı. Hollywood'un en çok aranan aktörlerinden biri olan Cruise'un bu gösteri için hiç para almadığı ortaya çıktı.

Tom Cruise, Olimpiyatlar'daki gösterisinden tek kuruş almamış! Ama tek bir şartla - 1

Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin ünlü yıldızı Tom Cruise, Paris Olimpiyatları'nda filmleri aratmayan bir gösteriye imza attı.

Bu yıl Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı yakından takip eden ve "çok gizli" bir gösteri hazırlığında olduğu bilinen yıldız, kapanış töreninde unutulmaz bir performans sergiledi.

N-LIFE HABERLERİ

Tom Cruise, Olimpiyatlar'daki gösterisinden tek kuruş almamış! Ama tek bir şartla - 2

NASIL İKNA OLDU?

The Hollywood Reporter'a konuşan Los Angeles 2028 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Başkanı Casey Wasserman, "Bu işi yapabilecek dünyadaki en iyi kişiyi seçtim" dedi.

Bu gösteriyi yapmanın hiçbir yolu olmadığını düşünen Wasserman, bazı bölümlerde dublör kullanmayı teklif ettiğini söyledi. Ancak Cruise "Yaparım ama eğer her şeyi 'ben' yaparsam" demiş.

Tom Cruise, Olimpiyatlar'daki gösterisinden tek kuruş almamış! Ama tek bir şartla - 3

NE KADAR KAZANDI?

Peki oyuncu, tarihe geçen bu gösteriyi yapmak için ne kadar istedi?

Wasserman, aktörün tüm gösteriyi hiçbir ücret almadan yaptığını söyledi.

Tom Cruise, Olimpiyatlar'daki gösterisinden tek kuruş almamış! Ama tek bir şartla - 4

STADYUMUN TEPESİNDEN ATLADI

62 yaşındaki oyuncu, Fransa Stadyumu'nun tepesinden cesur bir atlayış gerçekleştirdi.

Ünlü aktör, bir ipe bağlı olarak stadyumun zeminine iniş yaptı. Daha sonra Cruise, sporcuların arasından geçerek sahneye doğru ilerledi.

MOTOSİKLETİYLE BAYRAĞI TAŞIDI

Olimpiyat Oyunları 2028 yılında, Los Angeles'ta düzenlenecek.

ABD'li oyuncu Los Angeles Başkanı Karen Bass'ten Olimpiyat bayrağını alarak motosikletine bindi ve kalabalığın arasından geçti.  Ardından, Cruise'un Los Angeles'a ulaşmak için zamana meydana okuduğu ve meşhur Hollywood tabelasına vardığı kısa bir görüntü paylaşıldı.

Tom Cruise, Olimpiyatlar'daki gösterisinden tek kuruş almamış! Ama tek bir şartla - 5

Filmlerinde dublör kullanmamasıyla bilinen yıldız, Görevimiz Tehlike serisinin 8'inci filmiyle izleyiciyle buluşacak.

Film 2025'te vizyona girecek.

Tom Cruise, Olimpiyatlar'daki gösterisinden tek kuruş almamış! Ama tek bir şartla - 6

ONUR NİŞANI'NA LAYIK GÖRÜLDÜ

Öte yandan,  Tom Cruise, 26 Temmuz'da Paris'te Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati tarafından Onur Nişanı'na (Légion d'honneur) layık görüldü.

Olimpiyatların açılış töreninin başlamasına saatler kala Cruise, Robert Redford, Martin Scorsese ve Clint Eastwood gibi Onur Nişanı'na sahip ünlü sanatçıların izinden giderek Fransa'nın en prestijli nişanlarından birine layık görüldü.

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