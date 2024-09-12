Tom Cruise, Olimpiyatlar'daki gösterisinden tek kuruş almamış! Ama tek bir şartla

NASIL İKNA OLDU?

The Hollywood Reporter'a konuşan Los Angeles 2028 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Başkanı Casey Wasserman, "Bu işi yapabilecek dünyadaki en iyi kişiyi seçtim" dedi.

Bu gösteriyi yapmanın hiçbir yolu olmadığını düşünen Wasserman, bazı bölümlerde dublör kullanmayı teklif ettiğini söyledi. Ancak Cruise "Yaparım ama eğer her şeyi 'ben' yaparsam" demiş.