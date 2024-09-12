Tom Cruise, Olimpiyatlar'daki gösterisinden tek kuruş almamış! Ama tek bir şartla
Adrenalin tutkusu ve sinemaya olan sevgisiyle bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, geçtiğimiz ay Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde unutulmaz bir gösteriye imza attı. Hollywood'un en çok aranan aktörlerinden biri olan Cruise'un bu gösteri için hiç para almadığı ortaya çıktı.
Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin ünlü yıldızı Tom Cruise, Paris Olimpiyatları'nda filmleri aratmayan bir gösteriye imza attı.
Bu yıl Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı yakından takip eden ve "çok gizli" bir gösteri hazırlığında olduğu bilinen yıldız, kapanış töreninde unutulmaz bir performans sergiledi.