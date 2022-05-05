Tom Cruise Top Gun: Maverick prömiyerine helikopterle indi

Haberler - ntv.com.tr | 05.05.2022 - 10:20 - Son Güncelleme : 05.05.2022 - 10:49

Amerikan aksiyon filmlerinin efsane ismi Tom Cruise, 35 yıl aradan sonra Maverick karakteriyle beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Top Gun: Maverick filminin Kaliforniya’daki prömiyerine helikopter ile inen Cruise, havalı girişiyle gündem oldu.

Tom Cruise Top Gun: Maverick prömiyerine helikopterle indi - 1

Kaliforniya, San Diego’daki USS Midway hava üssünde gerçekleşen Top Gun: Mavercik film prömiyerine Amerikalı efsane oyuncu Tom Cruiseun girişi damga vurdu.

Tom Cruise Top Gun: Maverick prömiyerine helikopterle indi - 2

Lisanslı bir pilot olan 58 yaşındaki oyuncu, kendi kullandığı helikopteriyle ’un kırmızı halı klasiğini yeni bir seviyeye taşıdı. Tom Gun: Maverick logosunun yer aldığı helikopterden inen oyuncu, kendisini karşılayan hayranların tezahüratlarıyla prömiyere giriş yaptı.

Tom Cruise Top Gun: Maverick prömiyerine helikopterle indi - 3

35 yıl aradan sonra yepyeni bir hikayeyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Top Gun efsanesi, kadrosuna katılan yeni isimlerle, Amerika’nın en iyi pilotlarının hikayesini konu alıyor.

Tom Cruise Top Gun: Maverick prömiyerine helikopterle indi - 4

Filmin kadrosuna dahil olan Amerikalı oyuncu Jennifer Connelly, İngiliz eşi Paul Bettany ile kırmızı halıya katıldı. Connelly, Louis Vuitton imzalı altın işlemeli bir elbise tercih etti.

Tom Cruise Top Gun: Maverick prömiyerine helikopterle indi - 5

Filmde bir pilotu canlandırmayan Connelly, normalde senaryoda uçma sahnesi olmadığını belirtti. Cruise'un teklifi üzerine uçan oyuncu, bu deneyimi 'büyülü' olarak niteledi.

Orijinal Top Gun filminin ünlü motorsiklet sahnesini Tom Gun: Maverick için yeniden canlandıran Cruise ve Connelly, kariyerlerinde ilk defa beraber aynı projede yer aldı. 

Tom Cruise Top Gun: Maverick prömiyerine helikopterle indi - 6

Amerikalı oyuncu Miles Teller, kadrosuna katıldığı Tom Gun: Maverick prömiyerinde Cruise ve Connelly ile bir araya geldi.

Tom Cruise Top Gun: Maverick prömiyerine helikopterle indi - 7

Tom Cruise, Miles Teller ve Teller'ın eşi Keleigh Sperry kırmızı halıda poz verdi.

Tom Cruise'un havalı girişiyle başlayan ve yıldız kadronun katıldığı Top Gun: Maverick filminin prömiyerinden görüntüler...

Tom Cruise Top Gun: Maverick prömiyerine helikopterle indi - 8

Haziran 2020'de vizyona girmesi beklenen film, pandemi ve yeni çekilen sahneler nedeniyle birkaç kez ertelendi.

Tom Cruise Top Gun: Maverick prömiyerine helikopterle indi - 9

Film, 27 Mayıs'ta Türkiye'de vizyona girecek.

Tom Cruise Top Gun: Maverick prömiyerine helikopterle indi - 10

LADY GAGA ŞARKI HAZIRLADI

Lady Gaga film için 'Hold My Hand' adında bir şarkı yazdı. Cruise, şarkı için 'filmin kalbi' ifadesini kullandı.

Tom Cruise Top Gun: Maverick prömiyerine helikopterle indi - 11
Tom Cruise Top Gun: Maverick prömiyerine helikopterle indi - 12
Tom Cruise Top Gun: Maverick prömiyerine helikopterle indi - 13
Tom Cruise Top Gun: Maverick prömiyerine helikopterle indi - 14

TOP GUN EFSANESİ

1986 yapımı Tom Gun filmi, Cruise’un kariyerinin en önemli projelerinden biri olma özelliği taşıyor. Tony Scott’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, Oscar’da En İyi Müzik ödülünün sahibi olmuştu.

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