Tom Cruise Top Gun: Maverick prömiyerine helikopterle indi

Lisanslı bir pilot olan 58 yaşındaki oyuncu, kendi kullandığı helikopteriyle Hollywood’un kırmızı halı klasiğini yeni bir seviyeye taşıdı. Tom Gun: Maverick logosunun yer aldığı helikopterden inen oyuncu, kendisini karşılayan hayranların tezahüratlarıyla prömiyere giriş yaptı.