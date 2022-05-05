Tom Cruise Top Gun: Maverick prömiyerine helikopterle indi

Haberler - ntv.com.tr | 05.05.2022 - 10:20 - Son Güncelleme : 05.05.2022 - 10:49
Kaliforniya, San Diego’daki USS Midway hava üssünde gerçekleşen Top Gun: Mavercik film prömiyerine Amerikalı efsane oyuncu Tom Cruise’un girişi damga vurdu.
Lisanslı bir pilot olan 58 yaşındaki oyuncu, kendi kullandığı helikopteriyle Hollywood’un kırmızı halı klasiğini yeni bir seviyeye taşıdı. Tom Gun: Maverick logosunun yer aldığı helikopterden inen oyuncu, kendisini karşılayan hayranların tezahüratlarıyla prömiyere giriş yaptı.
35 yıl aradan sonra yepyeni bir hikayeyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Top Gun efsanesi, kadrosuna katılan yeni isimlerle, Amerika’nın en iyi pilotlarının hikayesini konu alıyor.
Filmin kadrosuna dahil olan Amerikalı oyuncu Jennifer Connelly, İngiliz eşi Paul Bettany ile kırmızı halıya katıldı. Connelly, Louis Vuitton imzalı altın işlemeli bir elbise tercih etti.
Filmde bir pilotu canlandırmayan Connelly, normalde senaryoda uçma sahnesi olmadığını belirtti. Cruise'un teklifi üzerine uçan oyuncu, bu deneyimi 'büyülü' olarak niteledi.
Orijinal Top Gun filminin ünlü motorsiklet sahnesini Tom Gun: Maverick için yeniden canlandıran Cruise ve Connelly, kariyerlerinde ilk defa beraber aynı projede yer aldı.
Amerikalı oyuncu Miles Teller, kadrosuna katıldığı Tom Gun: Maverick prömiyerinde Cruise ve Connelly ile bir araya geldi.
Tom Cruise, Miles Teller ve Teller'ın eşi Keleigh Sperry kırmızı halıda poz verdi.
Tom Cruise'un havalı girişiyle başlayan ve yıldız kadronun katıldığı Top Gun: Maverick filminin prömiyerinden görüntüler...
Haziran 2020'de vizyona girmesi beklenen film, pandemi ve yeni çekilen sahneler nedeniyle birkaç kez ertelendi.
Film, 27 Mayıs'ta Türkiye'de vizyona girecek.
Lady Gaga film için 'Hold My Hand' adında bir şarkı yazdı. Cruise, şarkı için 'filmin kalbi' ifadesini kullandı.
1986 yapımı Tom Gun filmi, Cruise’un kariyerinin en önemli projelerinden biri olma özelliği taşıyor. Tony Scott’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, Oscar’da En İyi Müzik ödülünün sahibi olmuştu.