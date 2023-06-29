Tom Cruise'dan bu yaz vizyona girecek üç filme destek
Yeni Görevimiz Tehlike filmi "Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ile gelecek ay seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Tom Cruise, kendi filminden önce vizyona girecek olan üç önemli yapım için seyirci desteği oluşturacak açıklama yaptı.
Tom Cruise, bu yaz sinema salonlarına gelecek olan filmlere seyirci desteği istedi.
60 yaşındaki Amerikalı yıldız, "Görevimiz Tehlike" yönetmeni Christopher McQuarrie ile birlikte yaz filmleri "Indiana Jones and the Dial of Destiny", "Barbie" ve "Oppenheimer"ı izleyeceklerini söyledi.