Tom Cruise'dan bu yaz vizyona girecek üç filme destek

Yeni Görevimiz Tehlike filmi "Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ile gelecek ay seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Tom Cruise, kendi filminden önce vizyona girecek olan üç önemli yapım için seyirci desteği oluşturacak açıklama yaptı.

Tom Cruise'dan bu yaz vizyona girecek üç filme destek - 1

Tom Cruise, bu yaz sinema salonlarına gelecek olan filmlere seyirci desteği istedi.

60 yaşındaki Amerikalı yıldız, "Görevimiz Tehlike" yönetmeni Christopher McQuarrie ile birlikte yaz filmleri "Indiana Jones and the Dial of Destiny", "Barbie" ve "Oppenheimer"ı izleyeceklerini söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Tom Cruise'dan bu yaz vizyona girecek üç filme destek - 2

"SİNEMALAR HARİKA FİLMLERLE DOLACAK"

Instagram paylaşımında, "Bu yaz sinemalar harika filmlerle dolacak" diyen Cruise, "Bunlar, beyazperdede görmek için sabırsızlandığımız filmlerden sadece birkaçı" ifadesini kullandı.

Tom Cruise'dan bu yaz vizyona girecek üç filme destek - 3

Indiana Jones'un 40'ıncı yılı ve sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden birini yaratması nedeniyle Harrison Ford'u kutlayan Cruise, "Bize sayısız saatlerce keyif verdin" diye yazdı.

Tom Cruise'dan bu yaz vizyona girecek üç filme destek - 4

Cruise, sözlerini, "İki filmi birden seviyorum. Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ı ve Greta Gerwig'in Barbie'sinin olduğu bir filmden daha bomba etkili (veya daha pembe) film olamaz" diye bitirdi.

Tom Cruise'dan bu yaz vizyona girecek üç filme destek - 5

Beşinci "Indiana Jones" filmi bu hafta sonu vizyona girerken, "Oppenheimer" ve "Barbie" ise 21 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

Tom Cruise'dan bu yaz vizyona girecek üç filme destek - 6

KENDİ FİLMİ 12 TEMMUZ'DA VİZYONDA

Tom Cruise'un merakla beklenen aksiyon filmi Görevimiz Tehlike'nin yedincisi "Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" de 12 Temmuz'da sinemalarda olacak. Filmin başrollerinde Cruise'un yanı sıra Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi isimler yer alıyor.

Tom Cruise'dan bu yaz vizyona girecek üç filme destek - 7

REKOR HASILAT BEKLENİYOR

"Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" filminin bu yazın en yüksek hasılat elde eden filmlerden biri olması bekleniyor. Oyuncunun son filmi "Top Gun: Maverick", 1,49 milyar dolar ile 2022 yılının en çok hasılat elde eden 11'inci filmi olmuştu.

Görevimiz Tehlike'nin bu hasılata ulaşamayacağı ama son Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible - Fallout) filmini geçeceği tahmin ediliyor.

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