Tom Cruise'dan bu yaz vizyona girecek üç filme destek

REKOR HASILAT BEKLENİYOR

"Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" filminin bu yazın en yüksek hasılat elde eden filmlerden biri olması bekleniyor. Oyuncunun son filmi "Top Gun: Maverick", 1,49 milyar dolar ile 2022 yılının en çok hasılat elde eden 11'inci filmi olmuştu.

Görevimiz Tehlike'nin bu hasılata ulaşamayacağı ama son Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible - Fallout) filmini geçeceği tahmin ediliyor.