Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick itirafı: Val Kilmer ile bir araya gelince ağladım

Top Gun: Maverick filmiyle gündemden düşmeyen Tom Cruise, Val Kilmer ile yıllar sonra bir araya geldiği anları anlattı.

Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick itirafı: Val Kilmer ile bir araya gelince ağladım - 1

Top Gun’ın 36 yıl sonra gelen devam filmi 'Top Gun: Maverick'te; Tom Cruise'un canlandırdığı Pete 'Maverick' Mitchell ile Val Kilmer'ın canlandırdığı Tom 'Iceman' Kazansky arasındaki yeniden buluşma sahnesi dikkat çekmişti.

Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick itirafı: Val Kilmer ile bir araya gelince ağladım - 2

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel'ın talk show'una katılan Tom Cruise, uzun süredir arkadaşı olan Val Kilmer ile yeniden bir araya gelmenin her ikisi içinde oldukça duygusal olduğunu ve izleyicilerin perdede gördüğü duygusal anların, iki oyuncu arasında yaşananları gerçekten temsil ettiğini açıkladı.

Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick itirafı: Val Kilmer ile bir araya gelince ağladım - 3

"VAL ÇOK PARLAK BİR OYUNCU"

Cruise, Val Kilmer'ın uzun süredir gelmesi beklenen devam filmi için ikonik 'Iceman' rolüne geri adım atmasından çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Arkadaşının oyunculuğu hakkında konuşan ünlü isim, "Val anında tekrar o karakter oldu. Iceman'a bakıyorsunuz. O çok parlak bir oyuncu ve ben onun işlerini seviyorum" dedi.

Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick itirafı: Val Kilmer ile bir araya gelince ağladım - 4

Bunca yıl sonra yeniden bir araya geldiklerini hatırlatan Tom Cruise, "Ağlıyordum, duygulandım" ifadelerini kullandı.

Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick itirafı: Val Kilmer ile bir araya gelince ağladım - 5

İLK FİLMDE REKABETLERİ DOSTLUĞA DÖNÜŞMÜŞTÜ

İlk film Top Gun'da Iceman, Maverick'in deniz havacıları eğitim programındaki baş rakibi. Maverick sonunda Iceman'in hayatını kurtardıktan sonra onun saygısını kazanır ve Kilmer'ın "Ekibimde her zaman yerin var" cümlesini söylemesine yol açar.

Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick itirafı: Val Kilmer ile bir araya gelince ağladım - 6

2022'NİN EN ÇOK GİŞE YAPAN FİLMİ

Öte yandan Top Gun: Maverick, 2022'nin en çok gişe yapan filmi oldu. Film, Oscar'da 'En İyi Film' dahil altı adaylık elde etmesinin yanı sıra dört BAFTA ve iki Altın Küre Ödülü adaylığı kazandı.

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