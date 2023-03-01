Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick itirafı: Val Kilmer ile bir araya gelince ağladım

Top Gun’ın 36 yıl sonra gelen devam filmi 'Top Gun: Maverick'te; Tom Cruise'un canlandırdığı Pete 'Maverick' Mitchell ile Val Kilmer'ın canlandırdığı Tom 'Iceman' Kazansky arasındaki yeniden buluşma sahnesi dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel'ın talk show'una katılan Tom Cruise, uzun süredir arkadaşı olan Val Kilmer ile yeniden bir araya gelmenin her ikisi içinde oldukça duygusal olduğunu ve izleyicilerin perdede gördüğü duygusal anların, iki oyuncu arasında yaşananları gerçekten temsil ettiğini açıkladı.
Cruise, Val Kilmer'ın uzun süredir gelmesi beklenen devam filmi için ikonik 'Iceman' rolüne geri adım atmasından çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.
Arkadaşının oyunculuğu hakkında konuşan ünlü isim, "Val anında tekrar o karakter oldu. Iceman'a bakıyorsunuz. O çok parlak bir oyuncu ve ben onun işlerini seviyorum" dedi.
Bunca yıl sonra yeniden bir araya geldiklerini hatırlatan Tom Cruise, "Ağlıyordum, duygulandım" ifadelerini kullandı.
İlk film Top Gun'da Iceman, Maverick'in deniz havacıları eğitim programındaki baş rakibi. Maverick sonunda Iceman'in hayatını kurtardıktan sonra onun saygısını kazanır ve Kilmer'ın "Ekibimde her zaman yerin var" cümlesini söylemesine yol açar.
Öte yandan Top Gun: Maverick, 2022'nin en çok gişe yapan filmi oldu. Film, Oscar'da 'En İyi Film' dahil altı adaylık elde etmesinin yanı sıra dört BAFTA ve iki Altın Küre Ödülü adaylığı kazandı.