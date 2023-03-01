Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick itirafı: Val Kilmer ile bir araya gelince ağladım

"VAL ÇOK PARLAK BİR OYUNCU"

Cruise, Val Kilmer'ın uzun süredir gelmesi beklenen devam filmi için ikonik 'Iceman' rolüne geri adım atmasından çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Arkadaşının oyunculuğu hakkında konuşan ünlü isim, "Val anında tekrar o karakter oldu. Iceman'a bakıyorsunuz. O çok parlak bir oyuncu ve ben onun işlerini seviyorum" dedi.