Tom Cruise'un yeni Görevimiz Tehlike filmi "yine" ertelendi
Adrenalin tutkusu ve sinemaya olan sevgisiyle bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise şu sıralar Görevimiz Tehlike serisinin yeni filminin çekimleri için ülke ülke geziyor. Film çekimlerinin milyonlarca dolarlık bir arıza nedeniyle aksadığı bildirildi.
Son olarak ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ile izleyiciyle buluşan Tom Cruise, serinin devam filmi için kolları sıvadı.