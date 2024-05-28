Tom Cruise'un yeni Görevimiz Tehlike filmi "yine" ertelendi

Adrenalin tutkusu ve sinemaya olan sevgisiyle bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise şu sıralar Görevimiz Tehlike serisinin yeni filminin çekimleri için ülke ülke geziyor. Film çekimlerinin milyonlarca dolarlık bir arıza nedeniyle aksadığı bildirildi.

Tom Cruise'un yeni Görevimiz Tehlike filmi "yine" ertelendi - 1

Son olarak ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ile izleyiciyle buluşan Tom Cruise, serinin devam filmi için kolları sıvadı.

N-LIFE HABERLERİ

Tom Cruise'un yeni Görevimiz Tehlike filmi "yine" ertelendi - 2

Cruise'un merakla beklenen yeni filmi, birtakım arızalar nedeniyle aksadı. Daily Mail'in haberine göre, film çekimlerinin, 23 milyon sterlinlik bir arıza nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Tom Cruise'un yeni Görevimiz Tehlike filmi "yine" ertelendi - 3

Cruise, Görevimiz Tehlike serisinin 8. devam halkası olan Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm filminin çekimlerini ertelemek zorunda kaldı. Bu da filmin maliyetlerinin önemli ölçüde artmasına neden oldu.

Tom Cruise'un yeni Görevimiz Tehlike filmi "yine" ertelendi - 4

"HER GÜN PARA KAYBEDİYORLAR"

The Mirror'a konuşan kaynaklar "Çekimler aksadığı için mutlu değiller, bu şekilde her gün para kaybediyorlar" ifadelerini kullandı.

Tom Cruise'un yeni Görevimiz Tehlike filmi "yine" ertelendi - 5

GREV NEDENİYLE ERTELENDİ

Serinin 7. filmi Dead Reckoning Part One, geçen yıl gösterime girdi ancak ikinci filmin çekimleri Hollywood yazarlarının grevi nedeniyle ertelenmişti.

Tom Cruise'un yeni Görevimiz Tehlike filmi "yine" ertelendi - 6

Filmin bu yaz gösterime girmesi planlanıyordu ancak gecikmeler nedeniyle Mayıs 2025'e ertelendi ve şimdi ne zaman vizyona gireceği bilinmiyor.

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