Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı milyoner oldu! 18 yaşına basmasını bekledi

Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise'un, Katie Holmes ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Suri ile uzun süredir görüşmediği biliniyor. 18 yaşına basan Suri'nin, babası Tom Cruise sayesinde büyük bir servete sahip olduğu iddia edildi.

Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı milyoner oldu! 18 yaşına basmasını bekledi - 1

YILLARDIR KIZIYLA GÖRÜŞMÜYOR

Yeni Görevimiz Tehlike filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Tom Cruise, sık sık kariyerindeki başarısıyla gündeme gelse de Cruise'un özel hayatı da medyada çok fazla yer buluyor.

Oyuncunun 2005 yılında İtalya'da görkemli bir şatoda dünyaevine girdiği meslektaşı Katie Holmes'tan Suri adında bir kızı oldu. Ancak çiftin mutluluğu sadece beş buçuk yıl sürdü.

Sayısız Hollywood yıldızı ve birçok ünlü barındıran Scientology tarikatına mensup olan Tom Cruise'un eşini de tarikata dahil etmeye çalışması ancak Holmes'un bu teklifi reddetmesi üzerine çiftin boşanma kararı aldığı biliniyor. Çiftin boşanması 2012’de resmileştiğinde Suri sadece 5 yaşındaydı.

N-LIFE HABERLERİ

Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı milyoner oldu! 18 yaşına basmasını bekledi - 2

MEDYANIN ODAĞINDA

Ayrılık sonra annesi ile yaşamaya başlayan Suri Cruise'un 2013'ten beri babasıyla görüşmediği oyuncunun yalnızca kızının masraflarını karşıladığı biliniyordu. Ünlü ebeveynleri sebebiyle devamlı medyanın gözdesi olan Suri her ne kadar Hollywood camiasından uzak kalmaya çalışsa da gündem olmayı başarıyor.

Anne ve babası ayrıldığından beri babasıyla hemen hemen hiç görüşmediği bilinen Suri, üniversiteli oldu.

18 yaşındaki Suri Cruise Pensilvanya'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde eğitim görüyor.

Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı milyoner oldu! 18 yaşına basmasını bekledi - 3

Daily Mail'in haberine göre, Suri Cruise, 62 yaşındaki babası Tom Cruise sayesinde yüklü miktarda paraya sahip oldu. 18 Nisan'da 18 yaşına basan Suri, babasının kendisi için ayırdığı fondan artık yararlanabiliyor.

İddialara göre, Cruise, Holmes’dan boşanırken bir anlaşma imzaladı.

Kaynaklar Daily Mail'e "Nisan ayında Suri 18 yaşına bastığında bu fona erişmesine izin verildi. Paranın geri kalanı 30'lu yaşlarına geldiğinde ona sunulacak. Bu fon, tüm parayı bir kerede alıp kullanamayacağı şekilde dikkatlice oluşturuldu" açıklamasında bulundu.

Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı milyoner oldu! 18 yaşına basmasını bekledi - 4

Celebrity Net Worth'a göre Cruise'un servetinin 600 milyon doların üzerinde olduğu biliniyor. Katie Holmes'un serveti ise 25 milyon dolar civarında.

Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı milyoner oldu! 18 yaşına basmasını bekledi - 5

HOLMES SESSİZLİĞİNİ BOZDU

45 yaşındaki Holmes ise kızının büyük bir servete sahip olduğu haberlerini yalanladı.

Holmes, "Tamamen yanlış. Böyle haberler uydurmayı bırakabilirsiniz. Yeter" ifadelerini kullandı.

Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı milyoner oldu! 18 yaşına basmasını bekledi - 6

SOYADINI KULLANMADI

Öte yandan, LaGuardia Lisesi'nden mezun olan Suri'nin babasının soyadını kullanmadığı ortaya çıktı. Page Six'in haberine göre, Suri'nin mezuniyet törenine yalnızca annesi katıldı.

Mezun olan öğrencilerin adının yer aldığı broşürde ise "Suri Noelle" adı dikkatlerden kaçmadı.

18 yaşındaki Suri'nin "Cruise" soyadını kullanmadığı ortaya çıktı.

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