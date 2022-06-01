Tom Hanks ve Austin Butler Rock'n Roll temalı Elvis prömiyerinde

Haberler - ntv.com.tr | 01.06.2022 - 12:27 - Son Güncelleme : 01.06.2022 - 12:45

Başrollerinde efsane oyuncu Tom Hanks ve Austin Butler’ın yer aldığı ‘Elvis’ filminin Londra prömiyeri yapıldı. ‘Rock’n Roll’un Kralı’ olarak nitelendirilen Presley’nin hayatını konu alan film gösterimindeki benzer tema kullanımı dikkat çekti.

Tom Hanks ve Austin Butler Rock'n Roll temalı Elvis prömiyerinde - 1

Rock’n Roll efsanesi Elvis Presley’nin hayatını konu alan ‘Elvis’ filmi Cannes Festivali’nin ardından şimdi Londra’da. Başrol oyuncuları Tom Hanks ve Austin Butler’ın katıldığı film prömiyerinde 50’li yılların ihtişamı yansıtıldı.

Tom Hanks ve Austin Butler Rock'n Roll temalı Elvis prömiyerinde - 2

Avusturalyalı oyuncu Olivia DeJonge, prömiyere Jonathan Simkhai imzalı derin sırt dekolteli bir elbise ile katıldı. Oyuncu filmde Priscilla Presley'i canlandırıyor.

Tom Hanks ve Austin Butler Rock'n Roll temalı Elvis prömiyerinde - 3

Amerikalı oyuncu Austin Butler, filmde Elvis Presley'i, Tom Hanks ise Tom Parker'ı canlandırıyor.

Tom Hanks ve Austin Butler Rock'n Roll temalı Elvis prömiyerinde - 4

Avusturalyalı oyuncu Luke Bracey filmde Presley'nin menajeri Jerry Schilling'i canlandırıyor.

Tom Hanks ve Austin Butler Rock'n Roll temalı Elvis prömiyerinde - 5

Austin Butler prömiyerde siyah beyaz kombiniyle dikkat çekti.

Tom Hanks ve Austin Butler Rock'n Roll temalı Elvis prömiyerinde - 6

'Muhteşem Gatsby' ve 'Moulin Rouge' filmleriyle bilinen yönetmen Baz Luhrmann, Hanks ve Butler ile beraber poz verdi.

Tom Hanks ve Austin Butler Rock'n Roll temalı Elvis prömiyerinde - 7

İngiliz müzisyen Yolanda Claire Quartey de prömiyere katılan isimler arasındaydı.

Tom Hanks ve Austin Butler Rock'n Roll temalı Elvis prömiyerinde - 8

Lillian Amanda Luhrmann ve yapımcı Catherine Martin

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