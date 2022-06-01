Tom Hanks ve Austin Butler Rock'n Roll temalı Elvis prömiyerinde

Haberler - ntv.com.tr | 01.06.2022 - 12:27 - Son Güncelleme : 01.06.2022 - 12:45
Avusturalyalı oyuncu Olivia DeJonge, prömiyere Jonathan Simkhai imzalı derin sırt dekolteli bir elbise ile katıldı. Oyuncu filmde Priscilla Presley'i canlandırıyor.
Amerikalı oyuncu Austin Butler, filmde Elvis Presley'i, Tom Hanks ise Tom Parker'ı canlandırıyor.
Avusturalyalı oyuncu Luke Bracey filmde Presley'nin menajeri Jerry Schilling'i canlandırıyor.
Austin Butler prömiyerde siyah beyaz kombiniyle dikkat çekti.
'Muhteşem Gatsby' ve 'Moulin Rouge' filmleriyle bilinen yönetmen Baz Luhrmann, Hanks ve Butler ile beraber poz verdi.
İngiliz müzisyen Yolanda Claire Quartey de prömiyere katılan isimler arasındaydı.
Lillian Amanda Luhrmann ve yapımcı Catherine Martin