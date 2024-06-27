Tom Hanks yeni filminde tanınmaz halde! Gençleştirme teknolojisi kullanıldı

Hollywood'un usta oyuncularından Tom Hanks'in yeni filmi "Here"dan ilk görüntü yayınlandı. Forrest Gump filminin yönetmeniyle yeniden bir araya gelen Hanks, gençleştirme teknolojisi kullanılarak gençlik yıllarına geri döndü.

Tom Hanks yeni filminde tanınmaz halde! Gençleştirme teknolojisi kullanıldı - 1

Her filminde bambaşka bir karaktere bürünen ABD'li aktör Tom Hanks, bu sefer gençlik haliyle karşımızda.

Oyuncu, Forrest Gump filminde birlikte çalıştığı Robert Zemeckis ile yıllar sonra aynı projede bir araya geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Tom Hanks yeni filminde tanınmaz halde! Gençleştirme teknolojisi kullanıldı - 2

"Here" adını taşıyan film, yönetmen ile Hanks'in altıncı ortak projesi olacak. Filmin sürpriz ismi ise aktörün Forrest Gump'tan rol arkadaşı Robin Wright.

Richard McGuire'ın aynı adlı romanında uyarlanan film, bir evi ve o evde yıllar içinde yaşayan insanları konu alıyor.

Tom Hanks yeni filminde tanınmaz halde! Gençleştirme teknolojisi kullanıldı - 3

Filmde Hanks ile Wright bir çifti canlandırıyor. Makyaj ve gençleştirme teknolojisi (de-aging technology) sayesinde ikili, filme ergenlik çağında başlıyor. Filmin sonlarına doğru ise ikiliyi 80'li yaşlarında göreceğiz.

Tom Hanks yeni filminde tanınmaz halde! Gençleştirme teknolojisi kullanıldı - 4

Yönetmen, izleyicilere "gerçek hayatta görmedikleri şeyleri göstermeyi" hedeflediğini söyledi. "Here" 15 Kasım'da vizyona girecek.

DE-AGING TEKNOLOJİSİ HAKKINDA

De-aging, insanların yüzlerindeki kırışıkları düzelterek kişiyi daha genç göstermeyi amaçlayan bir teknolojidir.

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