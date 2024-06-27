Tom Hanks yeni filminde tanınmaz halde! Gençleştirme teknolojisi kullanıldı
Hollywood'un usta oyuncularından Tom Hanks'in yeni filmi "Here"dan ilk görüntü yayınlandı. Forrest Gump filminin yönetmeniyle yeniden bir araya gelen Hanks, gençleştirme teknolojisi kullanılarak gençlik yıllarına geri döndü.
Her filminde bambaşka bir karaktere bürünen ABD'li aktör Tom Hanks, bu sefer gençlik haliyle karşımızda.
Oyuncu, Forrest Gump filminde birlikte çalıştığı Robert Zemeckis ile yıllar sonra aynı projede bir araya geldi.