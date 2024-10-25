Tom Holland, Nolan'ın yeni filminde rol alacak: "Hayatımın telefon görüşmesi"
Oscar ödüllü "Oppenheimer" filmiyle geçtiğimiz yıla damga vuran Christopher Nolan, yeni filmi için kolları sıvadı. Örümcek Adam serisiyle tanınan Tom Holland, filme dahil olan son isim oldu. Oyuncu, Oscar ödüllü yönetmenin yeni filminde rol almasıyla ilgili konuştu.
Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Christopher Nolan, yeni filmi için hazırlıklara başladı.
Senaryosunu kendi kaleme aldığı filmde, eşi Emma Thomas ile birlikte yapımcı olarak da yer alacak usta isim, yine Universal Pictures ile çalışacak.