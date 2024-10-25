Tom Holland, Nolan'ın yeni filminde rol alacak: "Hayatımın telefon görüşmesi"

Oscar ödüllü "Oppenheimer" filmiyle geçtiğimiz yıla damga vuran Christopher Nolan, yeni filmi için kolları sıvadı. Örümcek Adam serisiyle tanınan Tom Holland, filme dahil olan son isim oldu. Oyuncu, Oscar ödüllü yönetmenin yeni filminde rol almasıyla ilgili konuştu.

Tom Holland, Nolan'ın yeni filminde rol alacak: "Hayatımın telefon görüşmesi" - 1

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Christopher Nolan, yeni filmi için hazırlıklara başladı.

Senaryosunu kendi kaleme aldığı filmde, eşi Emma Thomas ile birlikte yapımcı olarak da yer alacak usta isim, yine Universal Pictures ile çalışacak.

N-LIFE HABERLERİ

Tom Holland, Nolan'ın yeni filminde rol alacak: "Hayatımın telefon görüşmesi" - 2

Yıldız kadrosu filme dahil olan son isim Örümcek Adam serisinin yıldızı Tom Holland oldu.

Tom Holland, Nolan'ın yeni filminde rol alacak: "Hayatımın telefon görüşmesi" - 3

FİLMİN KONUSUNU BİLMEDEN KABUL ETTİ

Good Morning America adlı programa konuk olan İngiliz oyuncu, Nolan'ın yeni filmindeki rolü, filmin senaryosunu okumadan kabul ettiğini söyledi.

Holland "Tek diyebileceğim şey çok heyecanlı olduğum. Onur duydum diyebilirim. Tek diyebileceğim bu çünkü filmle ilgili başka bir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Tom Holland, Nolan'ın yeni filminde rol alacak: "Hayatımın telefon görüşmesi" - 4

"HAYATIMIN TELEFON GÖRÜŞMESİYDİ"

"Hayatımın telefon görüşmesiydi" diyen ünlü aktör, "10 yıl önce Örümcek Adam için beni aradıkları anı hatırladım. Benim için inanılmaz bir şey. Çok gururluyum ve gerçekten, gerçekten heyecanlıyım" dedi.

Tom Holland, Nolan'ın yeni filminde rol alacak: "Hayatımın telefon görüşmesi" - 5

NOLAN'IN YENİ FİLMİ NE ZAMAN GELECEK?

Filmde Holland'a Matt Damon eşlik edecek. Damon, "Interstellar" ve "Oppenheimer"da da Nolan ile birlikte çalışmıştı. Filmin 17 Temmuz 2026'da gösterime girmesi planlanıyor.

OPPENHEIMER BAŞARISI

En iyi film ödülü sahibi "Oppenheimer" gişede 976 milyon dolar kazandı. Filmin 100 milyon dolar bütçe ile çekildiği biliniyor.

İngiliz yönetmen ilk Oscar'ını Oppenheimer filmi ile kazandı.

CHRISTOPHER NOLAN HAKKINDA MERAK EDİLEN HER ŞEY

DAHA FAZLA GÖSTER