Tom Holland, Nolan'ın yeni filminde rol alacak: "Hayatımın telefon görüşmesi"

NOLAN'IN YENİ FİLMİ NE ZAMAN GELECEK?

Filmde Holland'a Matt Damon eşlik edecek. Damon, "Interstellar" ve "Oppenheimer"da da Nolan ile birlikte çalışmıştı. Filmin 17 Temmuz 2026'da gösterime girmesi planlanıyor.

OPPENHEIMER BAŞARISI

En iyi film ödülü sahibi "Oppenheimer" gişede 976 milyon dolar kazandı. Filmin 100 milyon dolar bütçe ile çekildiği biliniyor.



İngiliz yönetmen ilk Oscar'ını Oppenheimer filmi ile kazandı.



CHRISTOPHER NOLAN HAKKINDA MERAK EDİLEN HER ŞEY