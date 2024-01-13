Top Gun efsanesi devam ediyor: Üçüncü film yolda
Top Gun’ın 36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick, 2022 yılında elde ettiği gişe başarısıyla adından sıkça söz ettirmişti. Serinin üçüncü filmi için çalışmaların başladığı açıklandı.
Ünlü ABD’li oyuncu Tom Cruise'un başrolünde olduğu Top Gun: Maverick filmi, 2022 yılında 1,5 milyar dolar ile gişede büyük bir başarı elde etmiş ve izleyiciden tam not almıştı.
27 Mayıs'ta vizyona giren film, üst üste birçok rekora imza atmış, hatta Tom Cruise'un kariyerinin en yüksek hasılatlı filmi olmuştu.