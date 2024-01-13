Top Gun efsanesi devam ediyor: Üçüncü film yolda

Top Gun’ın 36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick, 2022 yılında elde ettiği gişe başarısıyla adından sıkça söz ettirmişti. Serinin üçüncü filmi için çalışmaların başladığı açıklandı.

Top Gun efsanesi devam ediyor: Üçüncü film yolda - 1

Ünlü ABD’li oyuncu Tom Cruise'un başrolünde olduğu Top Gun: Maverick filmi, 2022 yılında 1,5 milyar dolar ile gişede büyük bir başarı elde etmiş ve izleyiciden tam not almıştı.

27 Mayıs'ta vizyona giren film, üst üste birçok rekora imza atmış, hatta Tom Cruise'un kariyerinin en yüksek hasılatlı filmi olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Top Gun efsanesi devam ediyor: Üçüncü film yolda - 2

ÜÇÜNCÜ FİLM GELİYOR

Filmin yapım şirketi Paramount'un devam filmi için çalışmalara başladığı bildirildi.

Yeni filmle ilgili detaylar gizli tutulsa da "Top Gun: Maverick"in yazarlarından Ehren Kruger'ın senaryo çalışması yaptığı biliniyor. Stüdyonun yönetmen Joseph Kosinski'nin yeniden projeye geri dönmesini istediği de paylaşılan bilgiler arasında.

Top Gun efsanesi devam ediyor: Üçüncü film yolda - 3

Cruise'un başı çektiği kadroya Miles Tiller ve Glen Powell'ın da döneceği düşünülüyor.

Top Gun efsanesi devam ediyor: Üçüncü film yolda - 4

Top Gun: Maverick, Oscar'da En İyi Film dalında aday gösterilmişti.

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