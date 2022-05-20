Top Gun: Maverick galası: Başrol Tom Cruise'dan Prens William ve eşi Kate Mİddleton'a özel karşılama

Haberler | 20.05.2022 - 10:18

Top Gun: Maverick filmi dünyayı dolaşmaya devam ediyor. Filmin bu seferki gösteriminin adresi Londra'ydı. Filmin gösterimine Prens William ve eşi Kate Middleton da katıldı. Kraliyet üyelerini, filmin başrolü Tom Cruise karşıladı.

Top Gun: Maverick galası: Başrol Tom Cruise'dan Prens William ve eşi Kate Mİddleton'a özel karşılama - 1

36 yıl sonra beyazperdeye dönen Top Gun: Maverick filminin gösterimleri devam ediyor. Filmin, Film Festivali'ndeki gösteriminin ardından yeni durak Londra'ydı.

Top Gun: Maverick galası: Başrol Tom Cruise'dan Prens William ve eşi Kate Mİddleton'a özel karşılama - 2

İngiltere'deki gösterime ve eşi da katıldı. Prens ve eşi Middleton'ı filmin başrol oyuncusu Tom Cruise kırmızı halıda karşıladı.

Top Gun: Maverick galası: Başrol Tom Cruise'dan Prens William ve eşi Kate Mİddleton'a özel karşılama - 3

Filmin gösteriminden önceyse kırmızı halının bir bölümüne savaş jeti konuldu. Cruise ile Prens ve eşi filmin diğer oyuncularıyla tanışmak için bu jetin önüne gitti.

Top Gun: Maverick galası: Başrol Tom Cruise'dan Prens William ve eşi Kate Mİddleton'a özel karşılama - 4

Kraliyet üyeleri, filmin oyuncularıyla tek tek el sıkışıp sohbet etti. Ardından, filmin gösterimi için salona geçildi.

Top Gun: Maverick galası: Başrol Tom Cruise'dan Prens William ve eşi Kate Mİddleton'a özel karşılama - 5

Kate Middleton Roland Mouret imzalı elbise, Alexander McQueen çanta, Robinson Pelham elmas küpe tercih etti.

Top Gun: Maverick galası: Başrol Tom Cruise'dan Prens William ve eşi Kate Mİddleton'a özel karşılama - 6

Top Gun: Maverick, İngiltere'de olduğu gibi Türkiye'de de 27 Mayıs'ta vizyona girecek.

Top Gun: Maverick fragmanı (Tıkla izle)

Top Gun: Maverick galası: Başrol Tom Cruise'dan Prens William ve eşi Kate Mİddleton'a özel karşılama - 7

İşte etkinlikten diğer kareler...

Top Gun: Maverick galası: Başrol Tom Cruise'dan Prens William ve eşi Kate Mİddleton'a özel karşılama - 8
Top Gun: Maverick galası: Başrol Tom Cruise'dan Prens William ve eşi Kate Mİddleton'a özel karşılama - 9
Top Gun: Maverick galası: Başrol Tom Cruise'dan Prens William ve eşi Kate Mİddleton'a özel karşılama - 10
Top Gun: Maverick galası: Başrol Tom Cruise'dan Prens William ve eşi Kate Mİddleton'a özel karşılama - 11
Top Gun: Maverick galası: Başrol Tom Cruise'dan Prens William ve eşi Kate Mİddleton'a özel karşılama - 12

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