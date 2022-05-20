Top Gun: Maverick galası: Başrol Tom Cruise'dan Prens William ve eşi Kate Mİddleton'a özel karşılama

Haberler | 20.05.2022 - 10:18
36 yıl sonra beyazperdeye dönen Top Gun: Maverick filminin gösterimleri devam ediyor. Filmin, Cannes Film Festivali'ndeki gösteriminin ardından yeni durak Londra'ydı.
İngiltere'deki gösterime Prens William ve eşi Kate Middleton da katıldı. Prens ve eşi Middleton'ı filmin başrol oyuncusu Tom Cruise kırmızı halıda karşıladı.
Filmin gösteriminden önceyse kırmızı halının bir bölümüne savaş jeti konuldu. Cruise ile Prens ve eşi filmin diğer oyuncularıyla tanışmak için bu jetin önüne gitti.
Kraliyet üyeleri, filmin oyuncularıyla tek tek el sıkışıp sohbet etti. Ardından, filmin gösterimi için salona geçildi.
Kate Middleton Roland Mouret imzalı elbise, Alexander McQueen çanta, Robinson Pelham elmas küpe tercih etti.
Top Gun: Maverick, İngiltere'de olduğu gibi Türkiye'de de 27 Mayıs'ta vizyona girecek.
İşte etkinlikten diğer kareler...