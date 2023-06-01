Top Gun: Maverick gişe rekoru kırmaya devam ediyor

Top Gun’ın 36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick, vizyona girmesinden bu yana bir yıl geçmesine rağmen gişede rekor kırmaya devam ediyor.

Top Gun: Maverick gişe rekoru kırmaya devam ediyor - 1

Ünlü ABD’li oyuncu Tom Cruise'un başrolünde olduğu Top Gun: Maverick filmi, geçtiğimiz yıl gişede büyük bir başarı elde etmiş ve izleyiciden tam not almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Top Gun: Maverick gişe rekoru kırmaya devam ediyor - 2

BİR YIL GEÇTİ

Geçtiğimiz yıl 27 Mayıs'ta vizyona giren film, üst üste birçok rekora imza atmış, hatta Tom Cruise'un kariyerinin en yüksek hasılatlı filmi olmuştu.

Top Gun: Maverick gişe rekoru kırmaya devam ediyor - 3

Japonya'da hala sinemalarda olan film, bir ilke imza attı. Vizyon tarihinden bir yıl geçmesine rağmen, Top Gun: Maverick gişe rekoru kırmayı başardı.

Film Japonya'da, 101,5 milyon dolar hasılatla gişe rekoru kırdı.

Top Gun: Maverick gişe rekoru kırmaya devam ediyor - 4

2022'NİN EN ÇOK GİŞE YAPAN FİLMİ

Öte yandan Top Gun: Maverick, 1,5 milyar dolar ile  2022'nin en çok gişe yapan filmi oldu.

Film, Oscar'da En İyi Film dahil altı adaylık elde etmesinin yanı sıra dört BAFTA ve iki Altın Küre Ödülü adaylığı kazandı

Top Gun: Maverick gişe rekoru kırmaya devam ediyor - 5

GÖREVİMİZ TEHLİKE GELİYOR

Tom Cruise'un başrolde yer aldığı yedinci Görevimiz Tehlike filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ise yakında izleyiciyle buluşacak.

14 Temmuz'da vizyona girecek olan Görevimiz Tehlike 7'nin de Top Gun: Maverick gibi rekor kırması bekleniyor.

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