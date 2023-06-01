Top Gun: Maverick gişe rekoru kırmaya devam ediyor

Ünlü ABD’li oyuncu Tom Cruise'un başrolünde olduğu Top Gun: Maverick filmi, geçtiğimiz yıl gişede büyük bir başarı elde etmiş ve izleyiciden tam not almıştı.
Geçtiğimiz yıl 27 Mayıs'ta vizyona giren film, üst üste birçok rekora imza atmış, hatta Tom Cruise'un kariyerinin en yüksek hasılatlı filmi olmuştu.
Japonya'da hala sinemalarda olan film, bir ilke imza attı. Vizyon tarihinden bir yıl geçmesine rağmen, Top Gun: Maverick gişe rekoru kırmayı başardı.
Film Japonya'da, 101,5 milyon dolar hasılatla gişe rekoru kırdı.
Öte yandan Top Gun: Maverick, 1,5 milyar dolar ile 2022'nin en çok gişe yapan filmi oldu.
Film, Oscar'da En İyi Film dahil altı adaylık elde etmesinin yanı sıra dört BAFTA ve iki Altın Küre Ödülü adaylığı kazandı
Tom Cruise'un başrolde yer aldığı yedinci Görevimiz Tehlike filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ise yakında izleyiciyle buluşacak.
14 Temmuz'da vizyona girecek olan Görevimiz Tehlike 7'nin de Top Gun: Maverick gibi rekor kırması bekleniyor.