Top Gun: Maverick gişe rekoru kırmaya devam ediyor

2022'NİN EN ÇOK GİŞE YAPAN FİLMİ

Öte yandan Top Gun: Maverick, 1,5 milyar dolar ile 2022'nin en çok gişe yapan filmi oldu.

Film, Oscar'da En İyi Film dahil altı adaylık elde etmesinin yanı sıra dört BAFTA ve iki Altın Küre Ödülü adaylığı kazandı