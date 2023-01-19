Top Gun: Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinski: ABD Donanması kamerama el koydu

UĞRAŞLARININ KARŞILIĞINI ALDI

Joseph Kosinski, bu uğraşlarının karşılığını aldığını ve filmin, farkını ortaya koyduğunu düşündüğünü "Bence filmi izleyince bu hissediliyor, Hollywood'un tasarladığı bir sette çekilmiş gibi değil. Filmin gerçekliği var. Bu uçakları yapan gerçek mühendislerle iş birliği yaptık" diye aktardı.