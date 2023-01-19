Top Gun: Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinski: ABD Donanması kamerama el koydu

Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı Top Gun: Maverick filminin yönetmeni Joseph Kosinski, Deadline'a konuştu. Ünlü isim, filmin gerçekçi olması için ABD Donanması'yla yakından çalıştığını söyledi.
Kosinski, bir keresinde yanlışlıkla donanmanın gizli üssünü çektiği için kamerasına el konduğunu da anlattı.
Ünlü yönetmen, "Birkaç yıl boyunca donanmanın parçası gibi yaşadım. Sivillerin gidemediği yerlere gittim, hiçbir sivilin göremeyeceği şeyler gördüm. Bir keresinde kamerama el kondu, içindeki her şeyi silip geri verdiler" dedi.
Kosinski, gerçekçi olmaya çalışırken görmemesi gereken bir şeyi fotoğrafladığını "Bazı fotoğraflar çekmiştim ve sanırım görmemem gereken bir şeyi fotoğraflamışım" sözleriyle anlattı.
Joseph Kosinski, bu uğraşlarının karşılığını aldığını ve filmin, farkını ortaya koyduğunu düşündüğünü "Bence filmi izleyince bu hissediliyor, Hollywood'un tasarladığı bir sette çekilmiş gibi değil. Filmin gerçekliği var. Bu uçakları yapan gerçek mühendislerle iş birliği yaptık" diye aktardı.
Gişe hasılatıyla Paramount Pictures'ın geçen yılki en büyük başarısı olan Top Gun’ın 36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick'te Tom Cruise, Maverick lakaplı ABD Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell'ı oynadı.
Öte yandan Cruise, geçen ay filmi izleyenlere okyanus üzerinde tek başına serbest dalış gerçekleştirdiği sırada çektiği bir videoyla teşekkür etmişti.