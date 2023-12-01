Top Gun: Maverick'teki rol arkadaşı açıkladı: Tom Cruise neredeyse ölüyordu

60 yaşındaki yıldız, atlamadan önce “Herkese merhaba! Şu an Güney Afrika’da yeni Görevimiz Tehlike filminin birinci ve ikinci filminin çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Sinemaya giden ve "Top Gun: Maverick"i destekleyen sizlere teşekkür etmeden yılı bitirmek istemedim" demiş ve kendini uçaktan atmıştı.

Uçaktan atladıktan sonra da konuşmaya devam eden oyuncu “Size iyi zaman geçirtmemize izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz bir onur” demişti.