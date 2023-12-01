Top Gun: Maverick'teki rol arkadaşı açıkladı: Tom Cruise neredeyse ölüyordu
Top Gun’ın 36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick'te rol alan Glen Powell, çekimler sırasında Tom Cruise'un içinde bulunduğu uçakta yaşanan ciddi sorunu ve usta aktörün tepkisini anlattı.
KARİYERİNİN EN YÜKSEK HASILATLI FİLMİ
Ünlü ABD’li oyuncu Tom Cruise'un başrolünde olduğu Top Gun: Maverick filmi, geçtiğimiz yıl gişede büyük bir başarı elde etmiş ve izleyiciden tam not almıştı.
Geçtiğimiz yıl 27 Mayıs'ta vizyona giren film, üst üste birçok rekora imza atmış, hatta Tom Cruise'un kariyerinin en yüksek hasılatlı filmi olmuştu.