Top Gun: Maverick'teki rol arkadaşı açıkladı: Tom Cruise neredeyse ölüyordu

Top Gun’ın 36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick'te rol alan Glen Powell, çekimler sırasında Tom Cruise'un içinde bulunduğu uçakta yaşanan ciddi sorunu ve usta aktörün tepkisini anlattı.

Top Gun: Maverick'teki rol arkadaşı açıkladı: Tom Cruise neredeyse ölüyordu - 1

KARİYERİNİN EN YÜKSEK HASILATLI FİLMİ

Ünlü ABD’li oyuncu Tom Cruise'un başrolünde olduğu Top Gun: Maverick filmi, geçtiğimiz yıl gişede büyük bir başarı elde etmiş ve izleyiciden tam not almıştı.

Geçtiğimiz yıl 27 Mayıs'ta vizyona giren film, üst üste birçok rekora imza atmış, hatta Tom Cruise'un kariyerinin en yüksek hasılatlı filmi olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Top Gun: Maverick'teki rol arkadaşı açıkladı: Tom Cruise neredeyse ölüyordu - 2

ÇEKİMLER SIRASINDA YAŞANAN TEHLİKEYİ ANLATTI

Filmlerinde dublör kullanmamasıyla ve adrenalin tutkusuyla bilinen Cruise'un Top Gun: Maverick'teki rol arkadaşı Glen Powell, çekimler sırasında usta ismin içinde bulunduğu uçağın havadayken mekanik sorunlar yaşadığını söyledi.

Top Gun: Maverick'teki rol arkadaşı açıkladı: Tom Cruise neredeyse ölüyordu - 3

"NEREDEYSE ÖLÜYORDU VE GÜLÜMSEDİ"

Men's Health dergisine konuşan oyuncu, pilotun Cruise'un da içinde bulunduğu uçağı güçlükle indirdiğini ve yıldız oyuncunun sadece gülümsediğini aktardı.

Powell ise Cruise'un tepkisi karşısında şaşırarak "Adam neredeyse ölüyordu ve gülümsüyor" dedi.

Top Gun: Maverick'teki rol arkadaşı açıkladı: Tom Cruise neredeyse ölüyordu - 4

"BAŞKA BİR TOM CRUISE OLMAYACAK"

"Asla başka bir Tom Cruise olmayacak" diyen 35 yaşındaki Powell, "Gülümsedi, uçaktan çıktı. Bense 'Bu adam neredeyse ölüyordu ve gülümsüyor' dedim" ifadelerini kullandı.

Top Gun: Maverick'teki rol arkadaşı açıkladı: Tom Cruise neredeyse ölüyordu - 5

CRUISE'DAN TOP GUN: MAVERICK TEŞEKKÜRÜ

Öte yandan Tom Cruise, çekimlerinde gerçek uçaklar kullanılan Top Gun: Maverick filminin gişe başarısını kutlamak için uçaktan atlamıştı.

Top Gun: Maverick'teki rol arkadaşı açıkladı: Tom Cruise neredeyse ölüyordu - 6

60 yaşındaki yıldız, atlamadan önce “Herkese merhaba! Şu an Güney Afrika’da yeni Görevimiz Tehlike filminin birinci ve ikinci filminin çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Sinemaya giden ve "Top Gun: Maverick"i destekleyen sizlere teşekkür etmeden yılı bitirmek istemedim" demiş ve kendini uçaktan atmıştı.

Uçaktan atladıktan sonra da konuşmaya devam eden oyuncu “Size iyi zaman geçirtmemize izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz bir onur” demişti.

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