Top Gun: Maverick'ten yeni karakter afişleri

Haberler | 12.05.2022 - 12:58
Joseph Kosinski’nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve Tom Cruise’un başrolünde olduğu Top Gun: Maverick’in yeni karakter afişleri çıktı.
Afişler, Pete "Maverick" Mitchell karakterine geri dönecek olan Tom Cruise'un yanı sıra ilk kez karşımıza çıkacak olan yeni nesil pilotları gösteriyor.
35 yıl aradan sonra yepyeni bir hikayeyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Top Gun efsanesi, kadrosuna katılan yeni isimlerle, Amerika’nın en iyi pilotlarının hikayesini konu alıyor.
Film, Maverick'in TOPGUN mezunlarından oluşan bir müfrezeyi tehlikeli bir görev için eğitmesini anlatıyor. Bu genç pilotların içinde, Maverick'in hayatını kaybeden en yakın arkadaşı Goose'un oğlu Teğmen Bradley Bradshaw da (Miles Teller) bulunuyor.
Top Gun'ın 35 yıl sonra gelen devam filmi, prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yaparak, 1992'de Ron Howard tarafından yönetilen 'Far and Away'in ardından, Cannes'da gösterilen ilk Tom Cruise filmi olacak.
Tom Cruise'un bütün aksiyon sahnelerini dublörsüz çektiğini belirtilen Top Gun: Maverick 27 Mayıs'ta gösterime giriyor.