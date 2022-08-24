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Toronto Film Festivali’nden ABD’li oyuncu Brendan Fraser’a ödül

Haberler - ntv.com.tr | 24.08.2022 - 12:46 - Son Güncelleme : 24.08.2022 - 12:52

Mumya serisiyle yıldızı parlayan ABD’li oyuncu Brendan Fraser Toronto Uluslararası Film Festivali’inde TIFF Tribute Award ödülü’nün sahibi oldu.

Toronto Film Festivali’nden ABD’li oyuncu Brendan Fraser’a ödül - 1

Oyunculuk kariyerine uzun bir ara veren Hollywood'un aksiyon ve komedi yıldızı Brendan Fraser, Toronto Uluslararası Festivali'nde özel bir ödüle layık görüldü.

Toronto Film Festivali’nden ABD’li oyuncu Brendan Fraser’a ödül - 2

OSCAR'IN HABERCİSİ

Siyah Kuyu ve Bir Rüya İçin Ağıt gibi yapımlarla tanınan Darren Aronofsky’nin yönetmen koltuğunda oturduğu The Whale adlı filmle dönüş yapan oyuncuya, filmdeki performansı için TIFF Tribute Award ödülü verildi. Festival "Yılın en iyi performanslarından birinin arkasındaki Torontolu aktörü evinde ağırlamaktan heyecan duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Oscar’ın habercisi olarak görülen bu ödül ile oyuncunun Akademi Ödülleri’nde de şansının yüksek olduğu düşünülüyor.

Toronto Film Festivali’nden ABD’li oyuncu Brendan Fraser’a ödül - 3

FİLMİN KONUSU

Film, obezite ile mücadele eden bir İngilizce öğretmeni  Charlie'nin (Fraser) son bir kurtuluş şansı için yabancılaştığı kızı Elle (Sadie Sink) ile yeniden bir bağ kurmaya çalışmasını anlatıyor.

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