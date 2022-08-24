Toronto Film Festivali’nden ABD’li oyuncu Brendan Fraser’a ödül

OSCAR'IN HABERCİSİ

Siyah Kuyu ve Bir Rüya İçin Ağıt gibi yapımlarla tanınan Darren Aronofsky’nin yönetmen koltuğunda oturduğu The Whale adlı filmle dönüş yapan oyuncuya, filmdeki performansı için TIFF Tribute Award ödülü verildi. Festival "Yılın en iyi performanslarından birinin arkasındaki Torontolu aktörü evinde ağırlamaktan heyecan duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Oscar’ın habercisi olarak görülen bu ödül ile oyuncunun Akademi Ödülleri’nde de şansının yüksek olduğu düşünülüyor.