Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yeni örnekler sergilenecek

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde 40 yılda toplanan örnekler sergilenecek.

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yeni örnekler sergilenecek - 1

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim elemanlarınca 40 yıldır biriktirilen bitki ve hayvan örnekleri Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenecek.

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yeni örnekler sergilenecek - 2

Bitki ve hayvan örnekleri, Karaağaç Yerleşkesi'nde yarın açılışı yapılacak müzede bilim ve doğa meraklılarının ilgisine sunulacak.

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yeni örnekler sergilenecek - 3

12 BİN BİTKİ TÜRÜ VAR

Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, AA muhabirine, 12 bin bitki türüne ev sahipliği yapan Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin olduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yeni örnekler sergilenecek - 4

Bu bitkilerin yüzde 32'sinin endemik olduğunu belirten Çamlıtepe, "Türkiye Avrupa'nın biyolojik çeşitlilik zengini ise Trakya da Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik zenginidir. Trakya 2 bin 773 bitki türü içermekte olup Türkiye bitki çeşitliliğinin yaklaşık yüzde 25'ini temsil etmektedir. Trakya'daki bitkilerin 68'i sadece bu bölgede bulunmaktadır. Bölgede 415'i omurgalı olmak üzere 2 bin 162 hayvan türü tespit edilmiş olup bu sayı her yıl artmaktadır" dedi.

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yeni örnekler sergilenecek - 5

"ÜNİVERSİTEMİZ ZENGİN BİR KOLEKSİYONA SAHİP"

Çamlıtepe, TÜ Biyoloji Bölümünün çok sayıda bitki ve hayvan örneğinin bulunduğu zengin bir koleksiyona sahip olduğunu dile getirdi.

Bu koleksiyonun bir bölümünün, TÜ Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileneceğini ifade eden Çamlıtepe, "Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun katkı ve destekleriyle hayata geçirilen müzemiz 7 Ocak'ta ziyarete açılacak. Müzede sergilenecek örnekler orijinaldir. 40 yıl boyunca bölüm öğretim elemanlarınca müze tekniklerine uygun olarak hazırlanmıştır ve örneklerin temininde avlanma yapılmamıştır" diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yeni örnekler sergilenecek - 6

Çamlıtepe, müze projesi ile doğa koruma bilincine katkının yanı sıra doğal zenginliğin gelecek nesillere tanıtılması, aktarılması ve kente yeni bir turizm alanı kazandırılmasının amaçlandığını belirtti.

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yeni örnekler sergilenecek - 7

"734 TÜRDEN 1923 ÖRNEK SERGİLENECEK"

Müzede son hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Çamlıtepe, "Müzemizde ülkemizin farklı bölgelerinden toplanan, özellikle Trakya'nın biyolojik zenginliğini yansıtan çeşitli omurgasızlar, böcekler, yumuşakçalar, bitkiler, balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memelilere ait toplam 734 türden 1923 örnek sergilenmektedir" dedi.

İşte Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nden görüntüler...

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yeni örnekler sergilenecek - 8
Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yeni örnekler sergilenecek - 9
Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yeni örnekler sergilenecek - 10
Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yeni örnekler sergilenecek - 11
Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yeni örnekler sergilenecek - 12
Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yeni örnekler sergilenecek - 13
Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yeni örnekler sergilenecek - 14
Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yeni örnekler sergilenecek - 15
Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yeni örnekler sergilenecek - 16
Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yeni örnekler sergilenecek - 17

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