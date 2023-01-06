Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yeni örnekler sergilenecek

Bu bitkilerin yüzde 32'sinin endemik olduğunu belirten Çamlıtepe, "Türkiye Avrupa'nın biyolojik çeşitlilik zengini ise Trakya da Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik zenginidir. Trakya 2 bin 773 bitki türü içermekte olup Türkiye bitki çeşitliliğinin yaklaşık yüzde 25'ini temsil etmektedir. Trakya'daki bitkilerin 68'i sadece bu bölgede bulunmaktadır. Bölgede 415'i omurgalı olmak üzere 2 bin 162 hayvan türü tespit edilmiş olup bu sayı her yıl artmaktadır" dedi.