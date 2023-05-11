Transformers Canavarların Yükselişi'nden yeni karakter afişleri yayınlandı

"Transformers Canavarların Yükselişi" filminin karakter afişleri çıktı. Otobotlar ile Decepticon’ların savaşına Maximal’lerin de dahil olduğu film, 8 Haziran'da gösterime giriyor.

Transformers Canavarların Yükselişi'nden yeni karakter afişleri yayınlandı - 1

İzleyicileri Otobotlar ile Decepticon’lar arasında devam eden savaşta yepyeni bir Transformer türü olan Maximal’ler ile tanıştıran "Transformers Canavarların Yükselişi" filminden karakter afişleri yayınlandı.

N-LIFE HABERLERİ

Transformers Canavarların Yükselişi'nden yeni karakter afişleri yayınlandı - 2

Hasbro’nun Transformers aksiyon figürlerinden uyarlanan hikayesiyle büyük merak uyandıran film, 8 Haziran'da vizyona giriyor.

Transformers Canavarların Yükselişi'nden yeni karakter afişleri yayınlandı - 3

Filmin idari yapımcılığını Steven Spielberg, Brian Goldner, David Ellison, Dana Goldberg,

Don Granger, Brian Oliver, Bradley J. Fischer, Valerii An üstleniyor. 

Transformers Canavarların Yükselişi'nden yeni karakter afişleri yayınlandı - 4

Filmde sesleriyle oyunculuklarını sergileyen isimler; Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Velez, Dean Scott Vazquez, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Liza Koshy, John DiMaggio, David Sobolov, Michaela Jaé Rodriguez, Pete Davidson, Colman Domingo, Cristo Fernández, Tongayi Chirisa.

Transformers Canavarların Yükselişi'nden yeni karakter afişleri yayınlandı - 5
Transformers Canavarların Yükselişi'nden yeni karakter afişleri yayınlandı - 6
Transformers Canavarların Yükselişi'nden yeni karakter afişleri yayınlandı - 7
Transformers Canavarların Yükselişi'nden yeni karakter afişleri yayınlandı - 8
Transformers Canavarların Yükselişi'nden yeni karakter afişleri yayınlandı - 9
Transformers Canavarların Yükselişi'nden yeni karakter afişleri yayınlandı - 10
Transformers Canavarların Yükselişi'nden yeni karakter afişleri yayınlandı - 11
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