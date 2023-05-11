Transformers Canavarların Yükselişi'nden yeni karakter afişleri yayınlandı

İzleyicileri Otobotlar ile Decepticon’lar arasında devam eden savaşta yepyeni bir Transformer türü olan Maximal’ler ile tanıştıran "Transformers Canavarların Yükselişi" filminden karakter afişleri yayınlandı.
Hasbro’nun Transformers aksiyon figürlerinden uyarlanan hikayesiyle büyük merak uyandıran film, 8 Haziran'da vizyona giriyor.
Filmin idari yapımcılığını Steven Spielberg, Brian Goldner, David Ellison, Dana Goldberg,
Don Granger, Brian Oliver, Bradley J. Fischer, Valerii An üstleniyor.
Filmde sesleriyle oyunculuklarını sergileyen isimler; Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Velez, Dean Scott Vazquez, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Liza Koshy, John DiMaggio, David Sobolov, Michaela Jaé Rodriguez, Pete Davidson, Colman Domingo, Cristo Fernández, Tongayi Chirisa.