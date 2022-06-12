Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin gösterimi yapıldı

FESTİVAL HAKKINDA

Tribeca Film Festivali, 2002 yılından bu yana New York'ta düzenlenen, Jane Rosenthal, Robert De Niro ve Craig Hatkoff tarafından kurulan bir film festivali.

New York’un önde gelen kültürel etkinliklerinden biri olan festivalde öne çıkan yapımlar değerlendiriliyor.

İşte Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin prömiyerinden yansıyan kareler...