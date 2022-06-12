Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin gösterimi yapıldı

Haberler - Anadolu Ajansı | 12.06.2022 - 13:40
Bu yıl 21'incisi düzenlenen Tribeca Film Festivali kapsamında 'Beauty' filminin gösterimi gerçekleştirildi.
Andrew Dosunmu'nun yönetmenliği üstlendiği filmin gösterimine oyuncu kadrosundan Giancarlo Esposito, Aleyse Shannon, Gracie Marie Bradley, Kyle Bary ve Micheal Ward katıldı.
Filmin senaristi Lena Waithe de gösterime katılanlar arasındaydı.
Öte yandan festival 9 Haziran'da ABD'li oyuncu Robert De Niro’nun ev sahipliğinde Jennifer Lopez’in 'Halftime' filminin galasıyla başlamıştı.
Festival kapsamında, AT&T Untold Stories ödülüne 'Smoking Tiger' filmi layık görülmüş, ödül töreninde Robert De Niro ve film yapımcısı Jane Rosenthal sunuculuk yapmıştı.
Tribeca Film Festivali, 2002 yılından bu yana New York'ta düzenlenen, Jane Rosenthal, Robert De Niro ve Craig Hatkoff tarafından kurulan bir film festivali.
New York’un önde gelen kültürel etkinliklerinden biri olan festivalde öne çıkan yapımlar değerlendiriliyor.
İşte Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin prömiyerinden yansıyan kareler...
(Aleyse Shannon)
(Giancarlo Esposito)
(Gracie Marie Bradley)
(Atibon Nazaire ve Lynnette Joy)
(Carolyn Michelle Smith)
(Lena Waithe)
(Kyle Bary)
(Micheal Ward)
(Zach Stafford)