Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin gösterimi yapıldı

Haberler - Anadolu Ajansı | 12.06.2022 - 13:40

ABD'nin New York kentinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin gösterimi yapıldı. Filmin oyuncu kadrosu gösterimde yerini alırken oyuncular aynı zamanda hayranlarıyla buluştu.

Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin gösterimi yapıldı - 1

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Tribeca Festivali kapsamında 'Beauty' filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin gösterimi yapıldı - 2

FİLMİN OYUNCU KADROSU BİR ARADA

Andrew Dosunmu'nun yönetmenliği üstlendiği filmin gösterimine oyuncu kadrosundan Giancarlo Esposito, Aleyse Shannon, Gracie Marie Bradley, Kyle Bary ve Micheal Ward katıldı. 

Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin gösterimi yapıldı - 3

Filmin senaristi Lena Waithe de gösterime katılanlar arasındaydı.

Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin gösterimi yapıldı - 4

Öte yandan festival 9 Haziran'da ABD'li oyuncu Robert De Niro’nun ev sahipliğinde Jennifer Lopez’in 'Halftime' filminin galasıyla başlamıştı.

Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin gösterimi yapıldı - 5

Festival kapsamında, AT&T Untold Stories ödülüne 'Smoking Tiger' filmi layık görülmüş, ödül töreninde Robert De Niro ve film yapımcısı Jane Rosenthal sunuculuk yapmıştı.

Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin gösterimi yapıldı - 6

FESTİVAL HAKKINDA

Tribeca Film Festivali, 2002 yılından bu yana New York'ta düzenlenen, Jane Rosenthal, Robert De Niro ve Craig Hatkoff tarafından kurulan bir film festivali.

New York’un önde gelen kültürel etkinliklerinden biri olan festivalde öne çıkan yapımlar değerlendiriliyor.

İşte Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin prömiyerinden yansıyan kareler...

Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin gösterimi yapıldı - 7

(Aleyse Shannon)

Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin gösterimi yapıldı - 8

(Giancarlo Esposito)

Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin gösterimi yapıldı - 9

(Gracie Marie Bradley)

Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin gösterimi yapıldı - 10

(Atibon Nazaire ve Lynnette Joy)

Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin gösterimi yapıldı - 11

(Carolyn Michelle Smith)

Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin gösterimi yapıldı - 12

(Lena Waithe)

Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin gösterimi yapıldı - 13

(Kyle Bary)

Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin gösterimi yapıldı - 14

(Micheal Ward)

Tribeca Film Festivali'nde 'Beauty' filminin gösterimi yapıldı - 15

(Zach Stafford)

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