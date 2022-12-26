Troya Müzesi dronla görüntülendi

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünde UNESCO tarafından 1998'de Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya antik kenti ile ödüllü müzesi, FPV dronla görüntülendi.
Dünyadaki en ünlü antik kentlerden biri olan Troya'da görülen 9 katman, kesintisiz olarak 3000 yıldan fazla bir zamanı göstermesinin yanında çeşitli uygarlıklardan izler taşıyor.
Troya'daki en erken yerleşim katı milattan önce 3000-2500 ile Erken Tunç Çağı'na tarihleniyor. Daha sonra sürekli yerleşim gören Troya katmanları milattan önce 85 yılında başlayıp 8'inci yüzyıla kadar süren Roma Dönemi ile sona eriyor.
Coğrafi konumu dolayısıyla, hüküm süren uygarlıkların diğer bölgelerle ticari ve kültürel bağlantıları bakımından daima çok önemli bir rol üstlenen Troya'da kazılar 1871'den bu yana sürüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca yarışmayla belirlenen proje kapsamında antik kentin girişinde 2014 yılında inşaatına başlanan Troya Müzesi ise 2018'in Ekim ayında ziyarete açıldı.
Antik kentin kazı öncesi yüksekliğiyle eşit olacak şekilde tasarlanan müze, 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 10 bin metrekare kapalı alandan oluşuyor.
Müzede heykel, lahit, yazıt, sunak, mil taşı, balta ve kesiciler, pişmiş toprak seramikler, metal kaplar, altınlar, silahlar, sikkeler, kemik obje ve aletler, cam bilezikler, süs eşyaları, figürinler, cam ve pişmiş toprak koku şişeleri, gözyaşı şişeleri başta olmak üzere insanlık tarihine tanıklık etmiş çok özel parçalar yer alıyor.
Troya Müzesi teşhirinde, İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünden Homeros büstü, Homeros betimli sikkeler ve 2012 yılında ABD'deki Penn Müzesi'nden Türkiye'ye iade edilen ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi envanterinde kayıtlı olan Troya kökenli 24 parça altın takı ile Polyksena lahti ve Luvi mührü de bulunuyor.
Geziye giriş rampasından başlayan ziyaretçiler, 7 başlığa bölünmüş hikayeyi takip ediyor. Troas Bölgesi Arkeolojisi, Troya'nın Tunç Çağı, İlyada Destanı ve Troya Savaşı, Antik Dönemde Troas ve İlion, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi, Arkeoloji Tarihçesi, Troya'nın İzleri olarak sınıflandırılan bölümlerde arkeoloji dünyası için önem taşıyan eserler yer alıyor.
"2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü"nün ardından "2020/2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü"nü kazanmasıyla dünya çapında ünü artan Troya Müzesi ve Tevfikiye köyü sınırlarında 150 yılı aşkın süredir kazılan Troya antik kenti, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından FPV dronla görüntülendi.
İşte Troya Müzesi'nden görüntüler...