Troya Müzesi dronla görüntülendi

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünde UNESCO tarafından 1998'de Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya antik kenti ile ödüllü müzesi, FPV dronla görüntülendi.

Dünyadaki en ünlü antik kentlerden biri olan Troya'da görülen 9 katman, kesintisiz olarak 3000 yıldan fazla bir zamanı göstermesinin yanında çeşitli uygarlıklardan izler taşıyor.