Troya'da kilden yapılmış 2 bin 300 yıllık mini kap bulundu

Haberler - Anadolu Ajansı | 25.08.2022 - 14:39 - Son Güncelleme : 25.08.2022 - 14:43
Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan Troya Antik Kenti'nde, 3 santimetre büyüklüğünde kilden yapılmış mini kap bulundu.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 5 bin 500 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olduğu belirtilen antik kentte arkeologlar yeni bulgulara ulaşmak için çalışıyor.
Bölgede 1863'te Frank Calvert tarafından başlatılan kazılar, resmi olarak 1871'de Heinrich Schliemann, daha sonra Wilhelm Dörpfeld ve Carl Blegen tarafından gerçekleştirildi. Kazılar yerli ve yabancı arkeologlar tarafından yaklaşık 160 yıldır sürüyor.
Bugüne kadar pek çok arkeolojik keşfin yapıldığı Troya'dan çıkarılan eserler, antik kent girişinde yaklaşık 3,5 yıl önce açılan Troya Müzesi'nde sergileniyor.
Çalışmalarda çeşitli üniversitelerden yerli ve yabancı 40 kişilik bir ekibin görev aldığını dile getiren Prof. Dr. Aslan, "Bu seneki kazı çalışmalarında şu ana kadar bizi heyecanlandıran önemli bir keşifle karşı karşıyayız. Helenistik Dönem dediğimiz yaklaşık 2 bin 300 yıl öncesine ait mini bir kap bulduk. Bu çok fazla Troya'da karşımıza çıkmıyor" dedi.
Buluntunun daha çok Helenistik Dönem denilen 3. yüzyıldan itibaren Troya'nın kutsal bir yere dönüşmesi sonucu bölgedeki kutsal alanlara yapılan sunak ve adak alanlarından çıktığını vurgulanıyor.
Bölgenin Troya Savaşı'nın hikayesi ve kahramanlık öyküleri nedeniyle kutsal bir mekana dönüştüğü ve günümüzde de bu özelliğini koruyan nadir bir antik kent olduğu belirtildi.