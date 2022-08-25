Troya'da kilden yapılmış 2 bin 300 yıllık mini kap bulundu

160 YILDIR ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bölgede 1863'te Frank Calvert tarafından başlatılan kazılar, resmi olarak 1871'de Heinrich Schliemann, daha sonra Wilhelm Dörpfeld ve Carl Blegen tarafından gerçekleştirildi. Kazılar yerli ve yabancı arkeologlar tarafından yaklaşık 160 yıldır sürüyor.

Bugüne kadar pek çok arkeolojik keşfin yapıldığı Troya'dan çıkarılan eserler, antik kent girişinde yaklaşık 3,5 yıl önce açılan Troya Müzesi'nde sergileniyor.