Trump'ın hayatını konu alan film Cannes'da büyük ilgi

FİLMİ TRUMP'A İZLETMEK İSTİYOR

Filmin yönetmeni ise Trump'ın filmi izleyebilmesi için özel bir gösterim ayarlayabileceğini ve film hakkında konuşabileceklerini söyledi.

Abbasi, "Onun hoşlanmayacağı bir film olduğunu düşünmüyorum ama çok beğeneceğini de sanmam. Sanırım şaşırırdı, biliyor musun? Ve daha önce de söylediğim gibi, eğer Trump kampanyasındaki herhangi birinin ilgisini çekerse, onunla istediği yerde buluşmayı, filmin içeriği hakkında konuşmayı, bir gösterim yapmayı ve sonrasında sohbet etmeyi teklif ederim" dedi.