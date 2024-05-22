Trump'ın hayatını konu alan film Cannes'da büyük ilgi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hayatını konu alan The Apprentice filmi Cannes Film Festivali'nde büyük bir ilgiyle karşılandı. 8 dakika boyunca alkışlanan film hakkında konuşan Trump'ın temsilcileri, filmin gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Trump'ın hayatını konu alan film Cannes'da büyük ilgi - 1

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hayatı beyazperdeye taşınıyor. Marvel filmlerinde Kış Askeri karakterine hayat veren ABD'li oyuncu Sebastian Stan ise Trump'a canlandırıyor. The Apprentice adını taşıyan filmin yönetmenliğini ise Cannes ödüllü İranlı yönetmen Ali Abbasi üstlendi.

Cannes Film Festivali'nde gösterilen film, 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Emlak kralının siyasete atılmadan önceki halini canlandıran Stan'ın performansına ise övgü yağdı. Maria Bakalova ise filmde Trump'ın ilk eşi Ivana Trump'ı canlandırdı.

N-LIFE HABERLERİ

Trump'ın hayatını konu alan film Cannes'da büyük ilgi - 2

Filmin yönetmeni Ali Abbasi "Filmleri yeniden politik yapmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Trump'ın hayatını konu alan film Cannes'da büyük ilgi - 3

Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung filmle ilgili "Bu saçmalık, uzun süredir çürütülmüş yalanları sansasyonel hale getiren bir kurgudur" ifadelerini kullandı.

Trump'ın hayatını konu alan film Cannes'da büyük ilgi - 4

FİLMİ TRUMP'A İZLETMEK İSTİYOR

Filmin yönetmeni ise Trump'ın filmi izleyebilmesi için özel bir gösterim ayarlayabileceğini ve film hakkında konuşabileceklerini söyledi.

Abbasi, "Onun hoşlanmayacağı bir film olduğunu düşünmüyorum ama çok beğeneceğini de sanmam. Sanırım şaşırırdı, biliyor musun? Ve daha önce de söylediğim gibi, eğer Trump kampanyasındaki herhangi birinin ilgisini çekerse, onunla istediği yerde buluşmayı, filmin içeriği hakkında konuşmayı, bir gösterim yapmayı ve sonrasında sohbet etmeyi teklif ederim" dedi.

Trump'ın hayatını konu alan film Cannes'da büyük ilgi - 5

Gerçek olaylardan esinlendiği belirtilen "The Apprentice", Trump'ın Cohn'la olan ilişkilerini, onun bir iş insanı ve daha sonra bir politikacı olarak yükselişine yön veren olayları tasvir ediyor.

Filmde, Trump'ın eşi Ivana'yı tecavüz ettiği sahneler de bulunuyor.

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