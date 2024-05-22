Trump'ın hayatını konu alan film Cannes'da büyük ilgi
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hayatını konu alan The Apprentice filmi Cannes Film Festivali'nde büyük bir ilgiyle karşılandı. 8 dakika boyunca alkışlanan film hakkında konuşan Trump'ın temsilcileri, filmin gerçekleri yansıtmadığını söyledi.
Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hayatı beyazperdeye taşınıyor. Marvel filmlerinde Kış Askeri karakterine hayat veren ABD'li oyuncu Sebastian Stan ise Trump'a canlandırıyor. The Apprentice adını taşıyan filmin yönetmenliğini ise Cannes ödüllü İranlı yönetmen Ali Abbasi üstlendi.
Cannes Film Festivali'nde gösterilen film, 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Emlak kralının siyasete atılmadan önceki halini canlandıran Stan'ın performansına ise övgü yağdı. Maria Bakalova ise filmde Trump'ın ilk eşi Ivana Trump'ı canlandırdı.