Trump'ın suikastını bilmişlerdi! Simpsonlar'ın 2025 tahmini korkuttu
İlk kez 1989 yılında ABD'de ekrana gelen Simpsonlar dizisi, sık sık geleceği öngördüğü iddiasıyla yeniden gündeme geliyor. Daha önce maymun çiçeği virüsü ve Trump suikastı gibi pek çok önemli olayı bilen dizinin 2025 kehaneti korkuttu.
ABD'NİN YENİ BAŞKANI KADIN MI OLACAK?
Geçtiğimiz günlerde Kamala Harris'in ABD başkanlığına aday olduğunu açıklaması üzerine akıllara ''Simpsons dizisinin bir kehaneti daha mı gerçek oluyor?'' sorusu geldi.
Dizinin Mart 2000'de yayınlanan 11. sezonun 17. bölümü Bart to the Future'da ''Lisa'' isimli karakter ABD başkanı olarak tasvir ediliyor.
Eğer Kamala Harris seçimleri kazanırsa, ülkenin ilk kadın başkanı olacak.