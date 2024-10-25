Trump'ın suikastını bilmişlerdi! Simpsonlar'ın 2025 tahmini korkuttu

İlk kez 1989 yılında ABD'de ekrana gelen Simpsonlar dizisi, sık sık geleceği öngördüğü iddiasıyla yeniden gündeme geliyor. Daha önce maymun çiçeği virüsü ve Trump suikastı gibi pek çok önemli olayı bilen dizinin 2025 kehaneti korkuttu.

Trump'ın suikastını bilmişlerdi! Simpsonlar'ın 2025 tahmini korkuttu - 1

ABD'NİN YENİ BAŞKANI KADIN MI OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde Kamala Harris'in ABD başkanlığına aday olduğunu açıklaması üzerine akıllara ''Simpsons dizisinin bir kehaneti daha mı gerçek oluyor?'' sorusu geldi.

Dizinin Mart 2000'de yayınlanan 11. sezonun 17. bölümü Bart to the Future'da ''Lisa'' isimli karakter ABD başkanı olarak tasvir ediliyor.

Eğer Kamala Harris seçimleri kazanırsa, ülkenin ilk kadın başkanı olacak.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Trump'ın suikastını bilmişlerdi! Simpsonlar'ın 2025 tahmini korkuttu - 2

MAYMUN ÇİÇEĞİ DETAYI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'dan birçok ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.

Trump'ın suikastını bilmişlerdi! Simpsonlar'ın 2025 tahmini korkuttu - 3

Simpsons'ın 7. sezon 3. bölümünde Bart ve Milhouse'un bir maymunla oynadıktan sonra hastalandığı görülüyor. Bir başka bölümde ise bir maymun sahiplenen Homer hastalanıyor. Bu detay ile dizinin maymun çiçeği virüsünü de bildiği konuşuldu.

Trump'ın suikastını bilmişlerdi! Simpsonlar'ın 2025 tahmini korkuttu - 4

TRUMP SUİKASTINI DA MI BİLDİLER?

Başkanlık yarışında olan Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingi sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Trump'ın suikastını bilmişlerdi! Simpsonlar'ın 2025 tahmini korkuttu - 5

Trump'ın sağ kulağından yaralandığı suikastın da Simpsons dizisinde yer aldığı öne sürüldü.

Trump'ın suikastını bilmişlerdi! Simpsonlar'ın 2025 tahmini korkuttu - 6

2025 KEHANETİ KORKUTTU

Simpsonlarda daha önce 2024 yılında olacağı öngörülen güneş fırtınasının, 2025 yılında olacağı iddia ediliyor.

Trump'ın suikastını bilmişlerdi! Simpsonlar'ın 2025 tahmini korkuttu - 7

Eğer güneş fırtınası senaryosu gerçekleşirse, tüm elektronik eşyalar kullanılamayacak hale gelecek ve ilkel şartlara geri dönülecek.

Trump'ın suikastını bilmişlerdi! Simpsonlar'ın 2025 tahmini korkuttu - 8

''DOLAR DEĞER KAYBEDECEK''

Öte yandan Simpsonlar'a göre, dolar 2026 yılında değer kaybedek ve dolar yerine sanal para birimleri yaygınlaşacak.

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