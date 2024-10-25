Trump'ın suikastını bilmişlerdi! Simpsonlar'ın 2025 tahmini korkuttu

Simpsons'ın 7. sezon 3. bölümünde Bart ve Milhouse'un bir maymunla oynadıktan sonra hastalandığı görülüyor. Bir başka bölümde ise bir maymun sahiplenen Homer hastalanıyor. Bu detay ile dizinin maymun çiçeği virüsünü de bildiği konuşuldu.